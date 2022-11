Un terremoto di magnitudo 5,7 è avvenuto nella zona della costa marchigiana nella provincia di Pesaro-Urbino questa mattina poco dopo l'alba. L'epicentro è stato localizzato nei pressi delle Marche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a largo della costa e a 8 chilometri di profondità e sentito nelle città di Fano, Pesaro, Ancona, Rimini e Cesena.

La scossa è stata avvertita anche nelle zone limitrofe, ci sono state segnalazioni anche in Lazio, a Roma e nel Veneto.

Interessati anche i comuni vittima della recente alluvione, il sindaco di Senigallia ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi.

I vigili del fuoco confermano che non sono stati segnalati danni, ma sono state interrotte le tratte ferrioviarie in più punti.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riporta una nota, è in costante contatto con il dipartimento della Protezione civile e con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per seguire l'evoluzione della situazione a seguito del terremoto avvenuto questa mattina al largo della costa marchigiana.

Acquaroli ha scritto un post sui social: «Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Nelle altre province si valuti caso per caso».

