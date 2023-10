I manifestanti sono scesi per le strade della città per protestare con la presenza della premier, che interverrà al Teatro Carignano per il Festival delle Regioni e delle Province autonome. Torino è una piazza delicata per le proteste, già nel 2022 Domani aveva seguito le storie di alcuni giovani feriti

Manganelli della polizia e lancio di uova degli studenti per le strade del centro di Torino, mentre si avvicina l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Teatro Carignano per il Festival delle regioni e delle province autonome.

Un arrivo che non è gradito: «Meloni a Torino non sei la benvenuta», recita uno striscione davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Palazzo Nuovo è il punto da cui in mattinata è partito il corteo dei manifestanti, che sono circa più di 300, diretti verso piazza Carignano: «Soldi a casa e studio, non alla guerra» recita uno degli slogan, riportato dalla Stampa.

È all’altezza di via Principe Amedeo che sarebbero iniziati gli scontri con il cordone della polizia: un manifestante è stato colpito alla testa da una manganellata.

I manifestanti

Sempre davanti a Palazzo Nuovo, invece, si trovano anche le tende delle proteste per il caro affitti, ma insieme agli attivisti per la casa nel corteo che contesta la presidente Meloni ci sono altri gruppi: Cambiare Rotta, il movimento No Tav, Potere al popolo e gli attivisti del centro sociale Askatasuna.

Il centro sociale Askatasuna rientra, tra l’altro, nella graduatoria degli sgomberi ordinati dal ministero dell’Interno Matteo Piantedosi ad agosto. A maggio il fumettista Zerocalcare era stato chiamato a testimoniare in un processo a carico di alcuni degli attivisti del centro, accusati di associazione a delinquere.

Al TgR, dopo la deposizione, aveva dichiarato: «Mi sembra agghiacciante e mi fa paura che la critica politica o la manifestazione di dissenso possano essere trattate neanche più come un problema di ordine pubblico, ma addirittura, come in questo caso, di associazione a delinquere». «Riconosco il ruolo gigantesco che [l’Askatasuna] ha avuto dal punto di vista culturale, anche per quello che ha dato a me in termini di possibilità di fare il mio lavoro prima che esplodesse la parte mainstream», aveva poi aggiunto.

Scontri ripetuti

Da anni la piazza di Torino finisce nelle cronache per scontri violenti durante le proteste: nel 2022 Domani aveva intervistato sia il portavoce dell’Associazione nazionale dei funzionari di polizia sia alcuni giovani feriti mentre manifestavano sull’alternanza scuola-lavoro, in seguito alla morte di un ragazzo a Udine nell’ultimo giorno di stage.

In quelle stesse proteste, tre ragazzi erano anche stati arrestati, mentre altri quattro erano stati messi ai domiciliari con l’obbligo di firma.

