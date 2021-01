La guardia di finanza di Torino ha sequestrato prima dell’immissione in commercio circa 800mila giocattoli potenzialmente pericolosi. I controlli hanno riguardato un maxi-emporio che si trova nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove sono stati rinvenuti e sequestrati, oltre agli articoli destinati ai più piccoli, anche accessori d’abbigliamento e migliaia di articoli per la casa che riportavano la falsa indicazione merceologica di origine italiana, nonostante risultassero prodotti e importati dalla Cina, per un totale complessivo di circa due milioni di pezzi.

Tra i beni finiti sotto sequestro ci sono anche macchine per il caffè, articoli per cucitura e sartoria, casalinghi, tappetini e oggetti destinati ad uso alimentare tutti riportanti, falsamente, l’inequivocabile il tricolore italiano, così da ingannare il consumatore. Contraffazione e frode in commercio sono le accuse per cui è stato denunciato l’imprenditore titolare dello store.

© Riproduzione riservata