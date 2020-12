Nel corso dell'operazione Casanova, la guardia di finanza di Torino ha eseguito con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 19 persone (15 in carcere e quattro con obbligo di firma) e sequestri per 1,4 milioni di euro. In totale sono 50 le persone denunciate. Il gruppo criminale, composto da nigeriani e da un italiano, era dedito stabilmente al riciclaggio transnazionale di denaro di origine illecita. Le somme provenivano dalla realizzazione di due tipi di truffe, quelle cosiddette sentimentali e quelle informatiche, con accesso abusivo a sistemi informatici e falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telematiche, in danno di privati e di aziende, sia in Italia sia all’estero.

La truffa sentimentale

La truffa sentimentale, nota come 'internet romance scam', veniva attuata scegliendo come vittime le donne e si concretizzava con l’adescamento in siti di incontri on line, al fine di intrecciare relazioni sentimentali a distanza. Una volta conquistata la loro fiducia, anche con promesse di matrimonio, veniva richiesto denaro adducendo improvvise necessità finanziarie riconducibili, ad esempio una ingiusta detenzione in carcere o a gravi malattie dei propri figli. Per risultare più affascinanti e credibili, i truffatori si sono spacciati per agenti dell’Interpol, piloti di aerei, comandanti di grandi navi, ingegneri petroliferi, militari impegnati all’estero, così rafforzando sia la costante impossibilità di incontrare le vittime, sia le improvvise necessità di soldi. Le truffe messe a segno nei confronti di una singola vittima variavano da qualche migliaio di euro fino oltre 1,3 milioni di euro nell’arco di alcuni anni: una cittadina straniera ha versato 500mila euro con un solo bonifico. Molte vittime sono arrivate a vendere le proprietà di famiglia e a indebitarsi per soddisfare le sempre più pressanti richieste di denaro dei truffatori.

“Man in the middle”

La seconda truffa è invece di tipo informatico. Nota come truffa 'man in the middle', consiste nell’ingresso nella corrispondenza informatica altrui e nella sostituzione nei rapporti commerciali tra le aziende spiate, così da indurre queste ultime, con email ingannevoli, a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di crediti-debito su conti correnti creati ad hoc, in uso agli indagati. In un caso i militari, insospettiti da un’operazione finanziaria anomala, hanno immediatamente avviato gli accertamenti e sventato il tentativo di truffa in corso a danno di una impresa operante nel trevigiano. L’intervento, conclusosi con il sequestro del denaro prima che fosse ritirato dagli indagati, ha consentito di recuperare 50mila euro già sottratti all’azienda e destinati a scomparire tra prelievi in contanti e giroconti per l’estero.

I paesi coinvolti

Le investigazioni, avviate nel 2017, hanno tratto origine dallo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare conti correnti su cui sono state rilevate transazioni di denaro, per rilevanti importi, provenienti dall’estero da parte di mittenti residenti in Austria, Finlandia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti e Cina, che costituiscono soltanto alcuni dei numerosi paesi coinvolti. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intero sistema di riciclaggio dei proventi illeciti generati dalle truffe: in corrispondenza di ogni singolo bonifico ricevuto venivano eseguiti, nell’arco dello stesso giorno, numerosi prelievi in contanti e il denaro era trasferito, mediante giroconti o accrediti, sui conti correnti intestati ad altri complici per poi essere destinato all’estero.

