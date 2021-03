I militari della guardia di finanza di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale tribunale nei confronti di 15 persone, di cui dieci in carcere e cinque ai domiciliari, con l'accusa di associazione a delinquere di matrice internazionale, finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, all’autoriciclaggio di proventi illeciti e all’emissione ed utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. Inoltre, sono in corso varie perquisizioni nei confronti di decine di soggetti e società, oltre al sequestro di oltre 130 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati.

Le indagini, dirette dalla procura di Torino, si sono svolte in stretta collaborazione con il comando provinciale di Napoli, nell’ambito dell’operazione «Ferramiù», partita nel 2018. Gli inquirenti sono partiti all'epoca dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, riguardante anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un’impresa slovacca e un’azienda operante nel torinese, con sede secondaria in Campania, per attività di commercio di materiale ferroso. In due anni, sarebbero state movimentate circa 18.000 tonnellate di rifiuti metallici.

La banda in azione

Il sodalizio sodalizio criminoso reperiva sul territorio italiano rifiuti metallici acquistati «in nero» per poi venderli a imprese estere, che ne attestavano falsamente la regolarità, in base ai requisiti richieste dalla normativa europea. Successivamente, tali rifiuti venivano consegnati a fonderie o altre società commerciali del settore per essere reimmessi nel circuito produttivo.

Secondo a legislazione europea, infatti, per far sì che i rottami metallici non vengano identificati come «rifiuti», il produttore ha l'obbligo di redigere e trasmettere a ogni cessione una «dichiarazione di conformità», al fine di consentire, in ogni momento, l'individuazione dell'origine del rottame e, dunque, la tracciabilità dello stesso. Dichiarando una falsa conformità, gli indagati riuscivano ad aggirare le disposizioni di legge. Infatti, nel momento in cui vi è una cessione in nero, l'origine dei rottami resta ignota e gli stessi non tracciabili. Pertanto, sempre secondo le norme, dovrebbero essere considerati rifiuti, diventando automaticamente non commercializzabili.

Inoltre, per poter giustificare contabilmente i pagamenti destinati ad acquistare i rifiuti in nero, gli esponenti della banda si adoperavano per ottenere false fatturazioni emesse da società complici all’estero. Secondo l'accusa, infatti, l’organizzazione criminale era particolarmente complessa e articolata, in quanto dotata di più uffici, persone, ruoli, mezzi utilizzati, imprese di trasporto, società italiane e straniere, assolte ai fini del traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti, venduti quali rottami metallici.

