Brunetta: la strada è il super green pass

L’indice di contagio resta fermo a 1,21 ma i contagi continuano a crescere. Il governo in Cdm potrebbe proporre di limitare l’accesso ai luoghi aperti al pubblico ai soli vaccinati e guariti.

«La strada è un super green pass responsabile e condiviso, per non far pagare a tutti l'egoismo di alcuni», ha detto il ministro della Pubblica istruzione, Renato Brunetta al Corriere della Sera. «L'economia va bene e la vaccinazione va bene. Perché rischiare nuovi lockdown a causa dei no vax?».

