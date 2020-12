L'Italia è il quarto paese più colpito dai virus informatici malware nel mondo e il primo in Europa. Inoltre, a ottobre l'Italia è stata per il secondo mese di fila il quinto paese più attaccato dai macro malware. A dirlo è l'ultimo report di Trend Micro Research, la divisione di Trend Micro, società di cybersecurity, specializzata nella ricerca contro il cyber-crimine. I malware che hanno colpito l'Italia a ottobre sono stati 2.855.691.

La top five dei paesi più attaccati è guidata dagli Stati Uniti, con 15.011.796 attacchi, seguiti dal Giappone che ne conta 14.854.207. Terza, ma con un numero sensibilmente più basso di attacchi è, invece, l’India che ha fatto registrare oltr tre milioni di casi. Chiude la classifica, la Francia con 2.622.199 attacchi. A ottobre, si legge nella nota, il malware maggiormente rilevato è stato 'Emotet', un banking malware tra i più pericolosi per le sue capacità di entrare in possesso di dati e credenziali sensibili. I settori più colpiti sono stati il manufacturing, la pubblica amministrazione, il settore educativo, quello sanitario e le telecomunicazioni.

© Riproduzione riservata