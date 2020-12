La guardia di finanza di Milan ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell’ex europarlamentare di Forza Italia, Laura Comi e di altre cinque persone indagati per il reato di truffa aggravata a danno del Bilancio dell’Unione europea. In totale la somma sequestrata è di 500mila euro. Il sequestro è un ulteriore sviluppo dell’inchiesta “mensa per poveri” che indaga sull’uso illecito fatto da Comi dei fondi comunitari a lei affidati e in cui l’ex eurodeputata è attualmente indagata per finanziamento illecito.

