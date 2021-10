Tutte le notizie di oggi: dalle indagini sulla fondazione Open alle perquisizioni in tutta Italia per associazione sovversiva neonazista.

Fondazione Open, chiuse le indagini

La procura di Firenze ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini sulle presunte irregolarità nei finanziamenti della fondazione Open. La fondazione era nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Sono 11 le persone indagate: oltre al leader di Italia viva, ci sono l’ex ministra Maria Elena Boschi, l’imprenditore fiorentino Marco Carrai e l’ex presidente di Open, Alberto Bianchi. I reati contestati a vario titolo sono finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze.

Manovra, 23 miliardi per la legge di bilancio

Il presidente del consiglio Mario Draghi ed il ministro dell’università e ricerca, Maria Cristina Messa durante una conferenza stampa al termine della riunione della cabina di regia sul Pnrr, Roma 7 ottobre 2021. POOL/ANSA/FABIO FRUSTACI

È prevista per le 16:30 la riunione del Consiglio dei ministri, nella quale dovrebbe essere approvato il Documento programmatico di bilancio, che indicherà il quadro che sarà poi dettagliato nella legge di bilancio. Nel complesso, la manovra dovrebbe valere 23 miliardi. L’esecutivo sembra orientato a destinare otto miliardi di euro al taglio delle tasse, anche se Italia viva e Forza Italia hanno chiesto che si arrivi a dieci miliardi. Mentre la Lega vuole investimenti maggiori per gli interventi che andranno a sostituire Quota 100, che finirà il 31 dicembre.

Dal Pd arriva un apprezzamento per l’impianto della manovra, definito «convincente e condivisibile». Come già avevano fatto esponenti di Italia Viva, la responsabile delle politiche per la parità del Partito democratico, Cecilia D’Elia, ha espresso soddisfazione per la riduzione dell’Iva sugli assorbenti.

Forza nuova, il gip convalida il sequestro del sito

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il sequestro del sito di Forza nuova. Per il gip, nel comunicato pubblicato all’indomani dell’assalto alla sede romana della Cgil, ci sarebbe stata la ricerca di «consensi in ordine ai fatti violenti appena avvenuti, e il rischio di commissione di ulteriori delitti dello stesso genere».

Spagna, nuove regole per i permessi di soggiorno

APN

Il governo spagnolo ha annunciato oggi nuove regole per l’ottenimento dei permessi di soggiorno, che dovrebbero interessare oltre 15mila migranti arrivati nel paese come minori non accompagnati. Per i minori, il tempo di attesa per ottenere i documenti viene ridotto da nove mesi a tre. Al compimento del diciottesimo anno d’età, si dovrà solo dimostrare di ricevere 470 euro al mese, anche da un programma di sostegno alla sicurezza sociale, per avere il permesso di soggiorno, mentre prima c’era bisogno di avere un reddito più elevato.

Polonia, il premier affronta il Parlamento europeo

AP

Il premier polacco Mateusz Morawiecki è presente oggi alla seduta del Parlamento europeo a Strasburgo, durante la quale si discuterà della sentenza della Corte costituzionale della Polonia che ha stabilito il primato del diritto polacco su quello europeo. Sarà presente anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha detto: «Sono preoccupata, vengono messe in discussione le basi dell’Unione europea. La Commissione agirà e le opzioni sono note».

«L’Ue per noi è una scelta di civiltà, questo è il nostro posto», ha detto invece nel suo intervento Morawiecki. «La Polonia è attaccata in modo parziale e ingiustificato. Non è ammissibile che si parli di sanzioni. Respingo la lingua delle minacce e del ricatto», ha continuato il premier.

«L'Ue è una grande conquista dei paesi europei», ha aggiunto, «però la Ue non è uno Stato, lo sono invece gli stati membri della Ue. Gli stati sono quelli che rimangono sovrani al di sopra dei trattati».

G20, colloquio fra Draghi e Putin

AP

C’è stato oggi un colloquio telefonico fra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. I due leader hanno discusso la crisi afghana e i lavori preparatori per il prossimo vertice del G20, che si terrà a Roma il 30 e il 31 ottobre. Dopo il colloquio, il governo russo ha annunciato che Putin parteciperà all’incontro via video.

Neonazismo, 26 perquisizioni

Lapresse

La polizia di stato di Napoli ha eseguito 26 perquisizioni nei confronti di persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. Le perquisizioni si sono estese su tutto il territorio nazionale e hanno riguardato anche altre province come quella di Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara.

Le indagini sono portate avanti dalla Digos locale e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno.

Nel comunicato della Procura di Napoli si legge che l’indagine riguarda l’attività di addestramento paramilitare e le azioni sui social di un gruppo neonazista, organizzato all’ombra dell’associazione Ordine di Hagal. La Procura afferma anche che sono emersi contatti frequenti con organizzazioni ultranazionaliste e apertamente neonaziste ucraine e che già a maggio erano state eseguite perquisizioni, nelle quali erano state trovate armi e munizioni.

Whirlpool, inizia vertice al Mise

LaPresse

È iniziato l’incontro su Whirlpool al ministero dello Sviluppo economico, presieduto dalla vice-ministra Alessandra Todde. 500 lavoratori di Whirlpool ed Elica si sono spostati da piazza Repubblica alla sede del ministero. Fonti sindacali riferiscono che al tavolo non sono presenti i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando.

Arrestato l’avvocato Pittelli

Marco Alpozzi / LaPresse

L’avvocato Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul traffico di rifiuti gestito dalla cosca della ‘ndrangheta Piromalli. L’inchiesta “Mala Pigna” è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria. Oltre a Pittella, per cui gli inquirenti ipotizzano il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, altre 28 persone sono state arrestate, fra cui diversi membri del della famiglia mafiosa di Gioia Tauro. Anche un rappresentante delle forze dell’ordine di Catanzaro è coinvolto nell’inchiesta. Tra i reati contestati ci sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso e il traffico illecito di rifiuti, ma anche il disastro ambientale. L’avvocato era già stato arrestato e imputato per concorso esterno nel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso a Vibo Valentia.

Covid, scienziati britannici chiedono restrizioni

APN

Nel Regno Unito, diversi scienziati stanno chiedendo al governo britannico di ripristinare le norme di comportamento anti-Covid, di fronte al numero sempre crescente di nuove infezioni. L’epidemiologo Neil Ferguson, membro del comitato scientifico che consiglia l’esecutivo, ha anche detto che è «critico» per il Regno Unito velocizzare la campagna di somministrazione della terza dose del vaccino. Il governo guidato da Boris Johnson ha fatto sapere di non avere intenzione per ora di ripristinare le restrizioni.

La causa di Trump sull’assalto a Capitol Hill

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto causa alla commissione del Congresso che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso e agli Archivi nazionali, per cercare di bloccare la pubblicazione dei documenti governativi richiesti dalla commissione. La causa è stata presentata davanti alla Corte federale di Washington. Secondo Trump, la richiesta di documenti della commissione è «di portata quasi illimitata» e interesserebbe anche carte non immediatamente connesse ai fatti del 6 gennaio.

Il missile nordcoreano nel mar del Giappone

APN

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico al largo delle coste giapponesi. Lo ha riferito l’esercito sudcoreano e lo ha confermato il governo giapponese. Il missile sarebbe stato lanciato da un sottomarino: solo poche settimane fa la Corea del Sud ha svelato di avere un’arma simile. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha interrotto la sua prima giornata di campagna elettorale ed è tornato a Tokyo.

