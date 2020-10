A causa della presenza di due pubblici ministeri positivi al Covid-19, un intero corridoio della procura di Milano è stato chiuso momentaneamente per consentire l’attività di disinfezione in tutti gli uffici che sono presenti in quella zona al quarto piano del Palazzo di Giustizia. Anche anche altri locali, fra cui gli uffici di diversi magistrati, sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per essere sanificati. Alcuni magistrati sono già in isolamento fiduciario e altri sono stati sottoposti a tamponi in base alle procedure anti-Covid.

Nei giorni scorsi è risultato positivo anche un ufficiale di polizia giudiziaria che lavora nell'ufficio di un pm. Nel frattempo è stata attivata una procedura di potenziamento dell'attività in smart working in particolare per le fasce più fragili e per i titolari di permessi speciali, legati allo stato di salute, che lavorano in procura. In questi giorni ci sono stati diversi incontri tra i vertici degli uffici giudiziari per stabilire come affrontare l'evoluzione dell'emergenza sanitaria anche nel palazzo di giustizia milanese.

