La guardia di finanza di Como ha effettuato il sequestro di beni del valore complessivo di 1,7 milioni a seguito di accertamenti patrimoniali nell’ambito dell’indagine nei confronti di tre soggetti, destinatari, nel novembre 2020, di provvedimenti restrittivi della libertà perché indagati a vario titolo per i reati di usura ed estorsione, nonché del delitto di avere abusivamente esercitato a partire dal 2012 una attività finanziaria.

Le indagini hanno anche accertato un patrimonio immobiliare di uno dei soggetti coinvolti e del suo nucleo familiare sproporzionato rispetto al reddito da questi dichiarato ai fini delle imposte sui redditi ed alle attività economiche esercitate, per un importo complessivo di 596.318,00 euro. La stessa sproporzione è stata riscontrata per un’altra persona coinvolta nell’indagine per un importo totale 160.289,00.

© Riproduzione riservata