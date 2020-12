I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato sei persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono anche i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l’omicidio del 21enne Willy Duarte Monteiro, avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, lo scorso 6 settembre. Il ragazzo era stato picchiato fino alla morte da un commando di ragazzi guidato dai due fratelli ed è stato insignito della medaglia d’oro al Valor civile dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

© Riproduzione riservata