Domani presenta il suo primo podcast, realizzato con il contributo di Banca Etica: Generazione Covid, sette puntate realizzate da Luigi Lupo e Ilaria Potenza per raccontare le conseguenze della pandemia nella vita dei nati all’interno della rivoluzione digitale e in bilico tra precarietà e sguardo innovativo. Per riascoltare gli altri episodi, man mano che verranno pubblicati, potete consultare questa pagina.

Durante il lockdown, gli oltre diecimila rider italiani erano gli unici a occupare le strade deserte delle città. Lavorando a cottimo, sono costretti a orari improponibili e corse sfrenate e pericolose ma, mentre protestano per diritti e tutele, nascono nel paese esperienze di consegne etiche e solidali. Il rispetto dei diritti passa anche dalla distribuzione delle risorse come dimostra la campagna europea “Half Of It”.

Montaggio audio, sonorizzazione e sigla: Stefano Tumiati.

Voce sigla: Lorenzo Dardano.

© Riproduzione riservata