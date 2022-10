La nuova premier e la sua squadra questa mattina sono al Colle per il giuramento. Segui la diretta anche in video

Oggi è il giorno del giuramento al Quirinale del nuovo governo. Giorgia Meloni ha già giurato di governare «nell’interesse esclusivo della nazione», come da formula, e altrettanto sta facendo la sua squadra. Segui la diretta VIDEO.

La Commissione europea si congratula, e per voce della presidente Ursula von der Leyen twitta: «Congratulazioni a Meloni

per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono».

A gestire i rapporti con Bruxelles sarà Raffaele Fitto.

Ha giurato di essere «fedele alla Repubblica» e di agire «nell’interesse esclusivo della nazione» anche Antonio Tajani, berlusconiano, ora ministro degli Esteri e vicepremier. «Fedetà» e lealtà alla Costituzione dichiarate anche da Matteo Salvini, vicepremier per la seconda volta. Lo era stato anche nel Conte I.

(Le immagini raccolte dalla nostra inviata Daniela Preziosi)

La nuova squadra

Ministri che passano dal ruolo di lobbisti a quello di governo, come Guido Crosetto che va alla Difesa, vecchie conoscenze come Giancarlo Giorgetti, unica figura del governo Draghi che permane anche con Meloni al dicastero dell’Economia. E conoscenze nuove per un governo, ma non del tutto, come il direttore del tg 2 Gennaro Sangiuliano che va alla Cultura.

Nuove definizioni per i dicasteri, che scatenano polemiche quanto i nomi stessi, e poi Antonio Tajani, il delfino di Berlusconi, che dopo lo scandalo vodka va agli Esteri e diventa vice così come Matteo Salvini. Qui tutta la squadra.

Alleanze scivolose

Ieri Giorgia Meloni ha accettato l’incarico da premier «senza riserva»: ciò le permette di non tergiversare in una fase in cui sulla strada di palazzo Chigi spuntavano audio imbarazzanti e mine varie. Vale anche come prova di forza agli alleati. Che pur avendo incassato cinque ministri a testa, e una vicepremiership per partito, non hanno manifestato entusiasmo.

Silvio Berlusconi, reduce dal caso vodka, ieri davanti ai cronisti ha alzato il sopracciglio quando Meloni ha riferito che la coalizione ha dato sulla sua premiership una indicazione «unanime».

La nuova premier ha definito i ministri quasi in solitudine. Se questo sarà lo stile della leadership, accentramento per insicurezza e diffidenza, è facile profetizzare guai, scrive Daniela Preziosi.

