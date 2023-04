Secondo l’accusa, «se si procedesse su questa via si aprirebbe una breccia per tutti i reati di pericolo, con conseguenze su altri reati gravi come l'associazione mafiosa»

L’anarchico è recidivo e non possono venire applicate le attenuanti, rischia il «fine pena mai» perchè il reato di strage politica (anche se nel suo caso non ci sono stati morti) non prevede gradazione di pena.

Uno dei tanti filoni del caso dell’anarchico Alfredo Cospito, ancora detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Milano Opera dopo un lungo sciopero della fame, è approdato davanti alla Consulta.

La questione riguarda la quantificazione della pena, dopo che la Cassazione lo ha condannato per strage politica per l’attentato del 2006 con due bombe artigianali, esplose davanti alla scuola dei carabinieri di Fossano senza provocare morti.

Il reato prevede la pena dell’ergastolo e, nel caso di Cospito, non è possibile far valere l’attenuante della lieve entità perchè il condannato è recidivo. Per questo, la sua difesa ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, sostenendo che l’impossibilità di ridurre la pena sia in contrasto con il principio di proporzionalità. Con il rischio di una condanna abnorme rispetto all’entità del reato commesso.

Il reato di strage politica

La questione è tecnicamente complicata e ruota intorno alla decisione della Cassazione di modificare il titolo di reato per cui Cospito è stato condannato.

Nell’ordinamento penale, infatti, esistono due varianti della strage. La prima è quella di un reato di pericolo comune, previsto all’articolo 422 del codice penale, che condanna a una pena non inferiore al 15 anni e all’ergastolo solo nel caso di morte, chi «al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità». L’altra, invece, è quela di delitto contro la personalità dello stato, previsto all’articolo 285, che punisce con l’ergastolo chi commette un fatto diretto a provocare una strage «allo scopo di attentare alla sicurezza dello stato», senza prevedere alcuna variante inferiore di pena anche se non ci sono stati morti.

Il reato di strage politica, infatti, è uno dei residui del codice Rocco scritto durante il fascismo e prevede la pena più grave perchè il reato mette in pericolo lo Stato. Dalla nascita della repubblica, il reato di strage politica non è stato praticamente mai utilizzato: anche nel caso di una delle stragi più gravi della storia italiana, quella alla stazione di Bologna del 1980, il terrorista nero Gilberto Cavallini è stato condannato per strage comune.

Inizialmente anche Cospito era stato condannato per strage comune, poi la Cassazione ha riqualificato il reato come strage “politica” e ha rinviato alla corte d’assise d’appello di Torino per la rideterminazione della pena, con richiesta di ergastolo avanzato dalla procura generale. «Il mio assistito ha visto transitare la pena da 15 anni alla pena fissa dell'ergastolo», ha infatti evidenziato l'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini.

La recidiva

La Corte costituzionale, tuttavia, non è chiamata a valutare la costituzionalità del reato, bensì il bilanciamento tra l’attenuante della lieve entità del fatto e l’aggravante della recidiva. L’ergastolo previsto dal reato di strage politica, infatti, può essere ridotto solo nel caso in cui vengano riconosciute le attenuanti. Per Cospito, i giudici hanno valutato che potrebbe sussistere quella della “non grave efficacia lesiva della condotta criminale”, visto che le bombe non hanno provocato morti. Tuttavia contro l’anarchico c’è un ostacolo insormontabile: è stato dichiarato recidivo reiterato, perchè in passato è già stato condannato per reati della stessa natura, e l'articolo 69 del codice penale impedisce che in questo caso si possa applicare lo sconto di pena.

Di conseguenza, la corte d’assise d’appello – attenendosi allo stretto diritto – non potrebbe che condannare Cospito all’ergastolo. Vista la natura terroristica del reato, ciò comporterebbe anche il regime dell’ostatività e quindi il cosiddetto “fine pena mai”. Di qui il dilemma dei giudici d’assise d’appello: condannare Cospito a morire in cella per una strage che non ha provocato morti, a causa dell’impossibilità tecnica di gradare la pena.

Il contrasto

Davanti ai giudici costituzionali si sono confrontate due visioni della vicenda. La difesa di Cospito ha argomentato che una pena senza nessuna possibilità di gradazione legata all’entità del fatto è incostituzionale, perchè non permette che la pena sia proporzionale ai fatti commessi, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.

L’avvocatura generale dello Stato, invece, ha sostenuto l’infondatezza della questione e ha chiesto di dichiararla inammissibile. «C’è un equivoco di fondo», ossia pensare che «la strage è di lieve entità se non causa morti», ha detto l’avvocatura, contestando l’attenuante ipotizzata dalla corte d’assise d’appello. Il reato di strage politica, infatti, ha come obiettivo non la morte di una o più persone, ma l’attentato alla democrazia ed è un cosiddetto reato “di pericolo”, perchè per essere commesso non è necessario che generi un effetto concreto. «Se si procedesse su questa via si aprirebbe una breccia per tutti i reati di pericolo, con conseguenze su altri reati gravi come l'associazione mafiosa», è la tesi.

Anche volendo immaginare sussistente l’attenuante, poi, l’avvocatura ha sostenuto che l’istituto della recidiva – che impedisce a Cospito di accedere alla riduzione della pena – è proprio uno degli strumenti che operano «in coerenza con il principio di proporzionalità della pena». In altre parole, rendono proporzionale la pena perchè ne impediscono la riduzione a causa della propensione a delinquere dimostrata dal condannato.

La decisione della Consulta è attesa a giorni. Nel caso in cui accogliesse le ragioni della difesa di Cospito, l’anarchico dovrebbe ottenere una condanna tra i 21 e i 24 anni di carcere. Nel caso in cui, invece, la questione di costituzionalità venisse dichiarata inammissibile, la corte d’assise d’appello di Torino non potrebbe fare altro che condannarlo all’ergastolo.

Intanto, Cospito continua ad essere detenuto a Milano in regime di 41 bis e ha interrotto lo sciopero della fame, tuttavia le sue condizioni di salute sono critiche. «Ha perso oltre 50 chili, non riesce a camminare», ha detto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, spiegando che mangia solo brodo vegetale e «non si alimenta con pasta, carne e pesce da quasi 180 giorni». Lo sciopero prolungato, infatti, ha avuto effetti sul suo sistema nervoso periferico che rischiano di essere permanenti.

