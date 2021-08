La riforma della giustizia della ministra Marta Cartabia e del premier Mario Draghi sarà approvata definitivamente alla Camera nella giornata di oggi. Ma durante la notte i deputati hanno votato su ognuno dei due articoli della riforma su cui il governo ha posto la fiducia. L’articolo 1 è stato approvato con 462 voti a favore, 55 voti contrari e solo un astenuto. 458 invece i favorevoli all’approvazione dell’articolo 2, 46 i contrari e un astenuto.

Dopo l’esame degli ordini del giorno, ieri alle 20.45 si è dato il via alle dichiarazioni di voto, poi alle 22.30 l’appello nominale dei deputati per la votazione dei due articoli del provvedimento. La prima fiducia è stata posta sulle prime norme contenute nel testo, che saranno immediatamente operative, la seconda invece sulla delega al governo, che contiene tra le altre novità quella dell’improcedibilità. Ogni gruppo, secondo l’intesa raggiunta nella capigruppo, ha fatto un’unica dichiarazione di voto. La questione di fiducia era stata richiesta dalla guardasigilli Cartabia e approvata dal Consiglio dei ministri del 22 luglio scorso.

Il Movimento cinque stelle ha votato in modo compatto, con una percentuale di partecipanti al voto dell’87,42 per cento, nonostante ci fossero a entrambe le votazioni 13 assenti non giustificati. Il Partito democratico ha fatto registrare la percentuale più alta di partecipazione: 89,5 per cento.

A partire dalle 9 di questa mattina a Montecitorio riprendono i lavori, con l’esame degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il provvedimento sarà all’esame del Senato dopo la pausa estiva, alla ripresa dei lavori a settembre.

Discussione e questione di fiducia

Nel pomeriggio di domenica 1 agosto l’aula di Montecitorio ha respinto, con 357 voti contrari e 48 a favore, le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d’Italia e da Alternativa c’è, il gruppo di fuoriusciti dal M5s. 41 deputati del M5s, assenti ingiustificati, non hanno preso parte alla votazione.

Sulla questione è intervenuto il leader del movimento, Giuseppe Conte, che non ha apprezzato l’assenza dei deputati pentastellati: «Oggi c'è stato un episodio che non mi è piaciuto. È vero che era domenica, che la nostra presenza non era fondamentale, ma noi la nostra forza politica la dimostriamo con la compattezza». Conte si è poi rivolto direttamente al deputato Alessandro Melicchio che si è schierato con il gruppo dell’opposizione al governo: «Con il tuo voto hai mancato di rispetto a tutti i tuoi colleghi ed è arrogante e presuntuoso pensare che la tua coscienza sia più importante di quella collettiva e dei tuoi colleghi», ha detto l’ex premier. Anche Matteo Salvini ha commentato l’assenza di un gruppo consistente di cinque stelle, esortandoli a lasciare le poltrone «se non credono piu' a Draghi, alle riforme e all'Italia».

Dopo la discussione in aula, il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Incà, a nome di tutto il governo, ha posto la fiducia su ciascuno dei due articoli della riforma della giustizia. La decisione di apporre la fiducia ha creato tensione alla Camera, provocando reazioni soprattutto da Alternativa c’è, che ha occupato i banchi del governo in segno di protesta gridando «vergogna, vergogna». Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto l’intervento dei commessi per riportare l’ordine nell’aula.

Spirito della riforma

L’approvazione della riforma è indispensabile per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il documento predisposto dal governo con cui si illustra il piano di investimento dei fondi europei nell’ambito del programma Next generation Eu. Il testo approvato dalla Camera mira a velocizzare i procedimenti, rendendo compatibili i tempi del processo con quelli europei.

La ministra Cartabia ha risposto alle accuse, secondo cui la riforma porterebbe all’impunità, spiegando che «la prima forma di impunità sono i processi che non terminano mai. Perché se il processo non si chiude i responsabili non sono assicurati alla giustizia». Cartabia ha precisato che «la riforma va letta nel suo complesso». Nelle ultime settimane infatti l’attenzione mediatica si è focalizzata sulle questioni dell’improcedebilità e della prescrizione, ma le misure delineate nel testo della riforma mirano, nel complesso, ad eliminare le lungaggini burocratiche cercando così di velocizzare tutto l’iter processuale.

© Riproduzione riservata