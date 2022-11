Incluso nell’abbonamento digitale a Domani ogni venerdì c’è anche Scenari, lo speciale geopolitico. Questo numero è dedicato alle elezioni di midterm che si terranno l’8 novembre negli Stati Uniti: un test decisivo per il presidente Joe Biden, ma anche una prova generale per il ritorno di Donald Trump.

L’articolo principale nella prima pagina di Domani del 4 novembre si concentra invece sui conflitti nella maggioranza che Meloni non riesce a governare:

securitaria sui rave ma con un ministro garantista,

statalista sul Covid ma con un alleato autonomista,

draghiana in Ue ma con una base sovranista.

Su tutti i dossier gli alleati sabotano le decisioni della premier.

Fra gli articoli richiamati in prima pagina, Daniela Preziosi scrive della manovra di Letta per non lasciare la piazza della pace a Giuseppe Conte. Gli organizzatori di Europe for peace chiedono il cessate il fuoco: «Non abbiamo cambiato le nostre parole d’ordine per far venire anche i politici». Ma stavolta non si parla di «equidistanza» fra Russia e Ucraina. E il Pd aderisce, anche a rischio di prendere fischi.

Selvaggia Lucarelli si occupa del caso di Carlotta Rossignolo e dell’equivoco tra merito e privilegio che sta dietro alla celebrazione della studentessa dei record, medico, modella e influencer.

Il libraio e scrittore Davide Mosca scrive di come la vita di Raymond Chandler, l’autore che ha rivoluzionato la storia del giallo, sia così simile ai suoi romanzi.

