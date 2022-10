Non ci si crede. Walter Veltroni è riuscito a ritagliarsi un cameo (ho captato in giro un più irrispettoso «intrufolarsi») anche nella resurrezione della serie-fuoriserie di culto Boris. Aveva un documentario in cartellone alla Festa del cinema di Roma (compattamente ossequiato dai telegiornali Rai), fatica sul set del suo nuovo film di finzione e l’ennesimo libro è fresco di stampa, ma gentilmente si presta a traghettare l’esordio della quarta stagione, in onda dal 26 ottobre su Disney+.

Chapeau al salto di status di Boris, che se lo merita tutto. Ma ho avuto un brivido da Isola dei famosi. L’uomo è di spirito, e mi scuserà se rammento ancora la chiosa di Massimo Gramellini: è l’unico uomo al mondo che ha scritto più libri di quanti ne ha letti. Anche nel cinema promette bene. Eccolo dunque intervistare “sdraiato”, come usa da noi, la Boss della Piattaforma globale «più grande del mondo» che finanzierà le nuove nefandezze della crew partorita nel lontano 2007 dal genio di Mattia Torre.

C’è un esercito di devoti che da dodici anni, quanti ne sono passati dalla fine della terza stagione, vive in crisi di astinenza. Una reunion sembrava utopia. Ma per i compagni di penna di Mattia Torre, cioè Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, il boom dell’algoritmo è stato una calamita irresistibile.

Diventare un high content, fare satira sullo stesso contenitore che ti ospita, dinamitare la rivoluzione che ci ha incollati tutti al divano di casa era come riprendere quel «cazzeggio a tre» (cito testualmente) sul backstage di una soap «alla cazzo di cane» che ha popolato di tormentoni il linguaggio comune. Il flan di lancio è una promessa: «Sono tornati per distruggere Disney+».

Trasgressioni verbali

Ho visto in mezzo a un tifo da stadio due degli otto episodi della quarta stagione alla Festa di Roma, che li ospitava in condominio con la rassegna Alice nella città. Il proverbiale «cagna maledetta» riservato alla primattrice incapace e le famose luci «smarmellate» di Duccio, il direttore della fotografia, non sono ancora riemersi, ma tempo al tempo.

Chissà se il politically correct di casa Disney su certe trasgressioni verbali ha passato un colpo di spugna. In compenso l’armamentario lessicale da set amerikano offre spunti esilaranti. Per partire con le riprese bisogna aspettare il lock dalla Boss (lock????). La Corinna-cagna-maledetta di Carolina Crescentini ci vorrebbe parlare di persona, con «sto algoritmo».

Il nuovo codice di comportamento sul set, nel rispetto dei generi incerti, impone la «u» come desinenza neutra per gli aggettivi. «Devo chiamare gli schiavi merdu?», si chiede perplesso il capoelettricista Biascica di Paolo Calabresi. Ovviamente anche l’imperante locuzione romanesca «a bbella!» è molestia da perseguire. La dittatura dell’algoritmo impone in sceneggiatura un ghost, cioè l’ossessione segreta del protagonista, e una teen story, per il target giovanile. E c’è il problema dell’inclusione, che fa anche mercato: è imprescindibile un coreano fra i dodici apostoli. Il che rinvia al soggetto della series (con la s in inglese) da girare, di cui non vi ho ancora parlato.

La series è il peplum Vita di Gesù, nientemeno, perché l’iconico Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) ha convinto la piattaforma che secondo i nuovi storici israeliani il figlio di Dio è sopravvissuto fino ai cinquant’anni. Quindi può interpretarlo lui, che nel frattempo ha sposato Corinna ma non ha smesso di odiarla. Tanto che sottobanco congiura per silurarla come Madonna.

Gattopardescamente, gli sceneggiatori (quelli veri di Boris) hanno cambiato tutto per non cambiare niente. I loro eroi non sono i Simpson, non potevano restare congelati, dovevano evolversi e invecchiare. Perciò lo stagista Seppia di Alessandro Tiberi è diventato un genio dei format, l’assistente alla regia di Caterina Guzzanti è stata promossa, il Duccio di Ninni Bruschetta si è riciclato in versione indo-buddista, il Lopez di Antonio Catania gestisce la produzione reclutando comparse (tutte inspiegabilmente calabresi) e il pesce rosso Boris, taciturna musa del regista Francesco Pannofino, a diciassette anni suonati lo consola ancora delle sue vessazioni.

Il padre fondatore

Ci sono lutti da ricordare: non solo Mattia Torre, anche Roberta Fiorentini (la «segretaria di edizione» detta Brunella di Montalcino per le sue propensioni), anche Arnaldo Ninchi, il potente «dottor Cane» direttore di rete, ripreso sempre di spalle nelle vecchie stagioni.

L’espediente affettuoso adottato per riportare il padre fondatore Torre sul set è una bella sorpresa. Valerio Aprea incarna simbolicamente il suo fantasma, quello che ai due sciagurati rimasti, Massimo De Lorenzo e Andrea Sartoretti, continua a suggerire le idee migliori. Come ovvio, tutto degenera in un battibaleno.

La clausola teen dirotta il plot su un Giuda e un Gesù ragazzi, innamorati della reginetta del liceo Maddalena e fatalmente attratti dalla lotta armata. Quando René intona il suo classico «dai, dai, dai!» da entusiasta, la Boss americana si adombra via Zoom: per lei suona «die, die, die!», cioè muori. Non sono più i bei vecchi tempi delle fatture truccate da tv generalista. La strage degli innocenti deve costare, tassativamente, 80 euro. No problem: si può ricorrere alla leggendaria «formula Vanzina», cioè «o’ dimo», lo diciamo. Basta far dire da un tizio a un altro: «Sai che c’è stata una tragedia tremenda, la strage degli innocenti?».

Per girare le nozze di Cana, Corinna-Madonna pretende un trucco da soirée mondana, perché «mi sono informata, andiamo a Cannes!». E Stanis (nome d’arte adottato per civettare col Metodo Stanislavskij) pretende che il suo Gesù reciti in aramaico o, in subordine, con una «carismatica» balbuzie che sarà la sua cifra stilistica. Nel mirino ci sono gli epigoni di Mel Gibson, Il primo re e derivati seriali. Tanto il calabrese stretto delle comparse, rilevano serafici gli interessati, sembra aramaico anche quello.

Un virus salvifico

Ho detto troppo e troppo poco, comunque senz’altro peggio di quanto faccia l’unica squadra di cinematografari del pianeta dotata di un pesce rosso come mascotte a ogni ciak, vero o finto. Il dietro le quinte dell’universo di contents che ci stordisce, convertendoci in pipistrelli insonni resistenti alle overdosi di melatonina, è tutto da esplorare.

Il bambino che è dentro ognuno di noi si è rivelato un binge-watcher. ‘A livella non è più la morte, oggi è Netflix. Sperare che Boris, quarta stagione, ci illumini d’immenso a questo riguardo non è un azzardo. Se la memoria non mi tradisce, negli anni Settanta Lotta continua sosteneva di non essere un partito ma uno stato d’animo.

Analogamente, la stralunata prospettiva di Boris ha fatto storia perché inoculatrice di uno stato d’animo che è un virus salvifico. Illumina non solo sulle produzioni televisive nostrane, ma sul nostro cinema tutto. È caso raro scovare un film di casa che non ci faccia esclamare, come Stanis La Rochelle: «Troppo italiano!» I prolifici sceneggiatori della finzione si affidano, per le emozioni canoniche, ai tasti funzione del loro computer.

Il tasto F4 genera “basito”, F5 “preoccupato”, in automatico. Troppe sceneggiature di questi anni sembrano nate così. Il trend dei nostri fallimenti cinematografici procede in progressione geometrica, ma ci ripetono sempre, come il «delegato di rete» Lopez, che «ogni sconfitta è una preparazione alla vittoria».

Dalla «monnezza», per dirlo ancora con parole loro, nascono i fiori? Al grado zero della gerarchia, i paria senza santi in paradiso e senza nemmeno diritto a un nome, i «cosi», sono costretti a firmare lettere di dimissioni con la data in bianco. Boris è una distopia in atto. Vedremo se questa resurrezione ci fornirà nuove difese immunitarie. Lo sceneggiatore-fantasma della serie è cauto e non azzarda promesse: «L’inferno – avverte – è pieno di quarte stagioni».

© Riproduzione riservata