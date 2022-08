Per impedire una vittoria ingombrante della destra occorre pensare in termini tecnici, si legge con quotidiana frequenza.

Se determinanti sono i 223 seggi uninominali a Camera e Senato, per contenderli non serve un’alleanza politica; non si deve ragionare come se poi si debba governare insieme.

Alleanza elettorale vuol dire che io voto A anche se non condivido pressochè nulla di quel che dice, perchè so che l’obiettivo è impedire la vittoria schiacciante della destra, non governare.

Questo è il ragionamento che viene usato a sostegno di scelte indigeste.

Il ragionamento sembra non fare una piega. E invece è molto claudicante. Presume che l’alleanza anti-destra non governi. Presume che si voti per rendere impotente, non per sconfiggere, la destra. E basta.

Se per caso l’alleanza democratica vincesse, ci sarebbero grossi problemi: quelli che erano alleati tecnici diventerebbero di colpo alleati politici. E a quel punto, anche una stravittoria produrrebbe una maggioranza divisa e disomogenea, foriera di conflitti intestini e alla fine debole.

Una campagna elettorale mosso solo dalla logica di rompere le uova nel paniere della destra può permettersi di ospitare candidati impresentabili agli elettori di centro-sinistra, come addirittura ex-forzisti, ora centristi calendiani.

A questa condizione soltanto, il segretario del Pd Enrico Letta può dire di impegnarsi a far digerire ai suoi personalità invotabili come Maria Stella Gelmini o Mara Carfagna. Queste salti mortali hanno un senso solo se il centro-sinistra perde. A questa condizione, si chiede agli elettori un sacrificio.

Da anni si vota con il naso turato dimenticandosi che il voto è associato alla rappresentanza oltre che all’elezione. Questa volta, la richiesta di sacrificio rivolta solo agli elettori è claudicante oltre che indigesta perché è funzionale solo a condizione che la sinistra perda.

In sostanza si dice ai propri elettori: votate per gli impresentabili, perché al massimo li portiamo in parlamento, non al governo.

Ma portare gli impresentabili in parlamento significa dar loro la libertà, se lo vogliono, di votare proposte e provvedimenti del governo di destra (molti di loro vengono da quella casa madre, del resto). E significa, poi, che se fosse malauguratamente possibile un governo di centro-sinistra, questi impresentabili avrebbero voce in capitolo.

Per tutte queste ragioni, invece di chiedere sacrificio solo agli elettori per poter fare liste indecenti, sarebbe sensato chiedere un sacrificio anche ai candidati. Molti di coloro che godono bassissima popolarità a sinistra dovrebbero fare un passo indietro.

Le sigle di centro avranno, si spera, candidati meno esposti all’impopolarità. Insomma, i politici facciano un sacrificio (siano virtuosi!) per essere legittimati a chiederlo agli elettori.

