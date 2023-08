Dobbiamo ribadire che le cause delle morti nel Mare Mediterraneo non vanno ricercate nei (certamente deprecabili) “trafficanti di esseri umani”, ma in chi nel corso dei decenni passati ed ancora oggi ha preferito costruire intorno al termine “immigrato” una delle principali fobie sociali al fine di produrre differenziazioni nel corpo sociale ed impoverimento collettivo

La conta dei naufragi al largo delle coste italiane, soprattutto quelle siciliane, aumenta giornalmente, mentre è sempre più difficile riuscire a immaginare la tragedia di chi quel naufragio lo subisce, dei morti e dei dispersi (in mare sono sinonimi), dei loro familiari. Persi in tante fugaci notizie e numeri da capogiro. Lo abbiamo rivisto con l’ultimo naufragio al largo di Lampedusa. Contemporaneamente si ha l’ennesima conferma che i respingimenti illegali dall’Italia verso la Grecia, anche di minori e richiedenti asilo, continuano in barba alle decisioni della Cedu e dei tribunali nostrani.

Che l’unica risposta a quotidiane tragedie da parte delle istituzioni italiane ed europee sia il contrasto alle organizzazioni della società civile che provano a sopperire alle carenze e responsabilità degli stati che si affacciano sul mare Mediterraneo, la criminalizzazione di chi offre aiuti disinteressati ai confini interni, ovvero la stesura di intese con regimi autoritari (vedi Tunisia, Libia e Turchia) al fine dichiarato di “combattere i trafficanti” (ed a quello simulato di ampliare il sempre più ampio divario sociale tra ricchi e poveri) è un fatto risalente a prima dell’attuale governo; in termini di novità è irrilevante la nuova compagine governativa, se non per l’efficace spinta propagandistica.

Ma questa strategia ha anche un’altra funzione, che è quella di coprire con una coltre di silenzio la totale assenza di visione politica volta ad affrontare il desiderio di riscatto sociale che viene dall’autonomia dei movimenti migratori, le sue cause principali e la obsolescenza dei modelli repressivi volta a contrastarla. Coltre generata dalla quasi totalità di chi siede nelle istituzioni rappresentative a livello locale, nazionale e europeo. Nascondere tragedie quotidiane, velarle da patetiche e ridondanti dichiarazioni quando si verifica l’ennesima “Cutro”, scaricare le responsabilità dei governi, serve anche a sviluppare un senso di disillusione nella società, sopraffatta dalla stessa inadeguatezza o, meglio, negligenza dei “governanti” e da queste spossata, quando non già beneficiaria delle politiche di ghettizzazione sociale in atto.

Dobbiamo invece ribadire che le cause delle morti nel Mare Mediterraneo non vanno ricercate nei (certamente deprecabili) “trafficanti di esseri umani”, ma in chi nel corso dei decenni passati ed ancora oggi ha preferito costruire intorno al termine “immigrato” una delle principali fobie sociali al fine di produrre differenziazioni nel corpo sociale ed impoverimento collettivo. Piuttosto che provare a rovesciare la prospettiva e lavorare ad un modello sociale che valorizzi la libertà di circolazione anche dei cittadini non europei, si costruiscono muri, fisici e giuridici, a qualsiasi ipotesi di meditato incontro tra persone e culture. Esternalizzare i confini, detenere, respingere non devono essere più i soli termini da coniugare, a rischio di contribuire alla strategia della disillusione che genera assuefazione e induce immobilismo. Libertà di circolazione, esercizio della solidarietà, attivismo civico e sociale, condivisione di progetti di vita, rispetto della vita umana e della dignità dei singoli possono essere alcune coordinate di una visione politica sinora assente, ma sempre più necessaria se rivendicata pubblicamente.

Garantiamo allora la libertà di solidarizzare contro gli argomenti sul favoreggiamento dell’illegalità, la libertà di circolazione contro il controllo dei flussi migratori e le differenziazioni classiste che ne derivano, la libertà di andare a soccorrere in mare contro leggi che violano apertamente i principi democratici, i contatti tra le persone contro gli accordi illegittimi tra istituzioni, la vita contro la morte. Spesso si naviga, a ragione, nel dubbio. Ma non lo confondiamo con l’incertezza: ci sono scale di valori che non possono essere capovolte, neanche attraverso le leggi che, nel caso, vanno disapplicate o dichiarate illegittime. Nel dubbio, rispetto della vita, uguaglianza, dignità e libertà fondamentali sono presupposti delle società democratiche se riguardano tutte/i. Se appannaggio di pochi si chiamano privilegi: a quel punto ben si può salvare qualcuno in mare guardando solo alla sua nazionalità, omettere missioni di soccorso congiunte a livello europeo e delegare dietro lauto compenso ad altri Paesi il “pattugliamento” delle coste volto a prevenire (anche a costo di morte) l’arrivo degli “immigrati”.

Ma diciamolo che non è democrazia e allora rivendichiamo apertamente ciò che era nostro e ci stanno togliendo.

