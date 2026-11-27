Da anni mi occupo e scrivo sul pericolo del costruire identità troppo forti, della necessità di un dialogo interculturale, dell’apertura verso l’altro. Credo, pertanto, di non rischiare di essere tacciato di identitarismo, men che meno di guardare a destra, ma ammetto che l’iniziativa milanese di chiamare l’albero di Natale “albero del dono”, mi sembra un eccesso culturale davvero incomprensibile. Una sorta di excusatio non petita. Il Natale è certo una tradizione cristiana, ma non si capisce pe
Cambiare nome all’albero di Natale è una scelta incomprensibile
27 novembre 2026 • 18:01