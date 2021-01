Che bello vedere le vaccinazioni in tivù. È dieci giorni che hanno iniziato a vaccinare ma uno non si stuferebbe mai di guardarle queste vaccinazioni. Anche oggi, c’è stata prima qualche vaccinazione sul Tg1, poi ho visto il tg regionale e anche lì hanno vaccinato qualcun altro, un emiliano, e poi anche sul Tg3 hanno fatto vedere un’altra vaccinazione. E mi immagino che sarà stato più o meno uguale anche sui telegiornali dei canali privati e delle pay tv.

E comunque io ero lì che guardavo, affascinato. Vedi questa donna, o quest’uomo, felici, già seduti e con la spalla denudata, pronti a essere vaccinati, poi vedi che qualcuno con una siringa sta caricando nella siringa il liquido di cui è fatto il vaccino, e lo fa con grande precisione, perché vedi che la siringa è millimetrata e viene riempita fino al punto giusto con una perizia che è sia invidiabile che impagabile; poi vedi che il siringatore si avvicina alla spalla nuda da vaccinare, infila l’ago e vaccina, senza che si senta neanche un Ahi. E un’altra vaccinazione è fatta.

Ancora mi ricordo una decina di giorni fa, che doveva esserci il primo vaccinato dell’Emilia-Romagna, io stavo guardando il tg regione quando la conduttrice del tg aveva detto che a minuti il primo emiliano-romagnolo, anzi, per l’esattezza, la prima emiliano-romagnola, perché si trattava di una donna e non di un uomo, e se ben ricordo si trattava di una pediatra di sessant’anni. Quindi si sperava di poter dare l’evento in diretta, perché questa prima vaccinazione emiliano-romagnola era imminente.

E infatti di colpo, mentre la conduttrice leggeva una notizia, l’hanno interrotta ed ecco che iniziava la diretta sulla vaccinazione, e si vedeva questa donna con una maglietta azzurro scura già seduta, con la spalla già denudata, che aspettava di esser vaccinata, poi l’inquadratura si spostava di qualche metro e si vedeva un’altra donna medico, se ben ricordo con un camice bianco, che preparava la siringa, la riempiva, e un’altra infermiera che con un batuffolo di cotone, presumo pieno di disinfettante, ed ecco che l’infermiera disinfettava la spalla della pediatra... ma poi di colpo è finito il tg regione ed è partita la pubblicità.

E quindi nell’attimo esatto in cui si sarebbe vista la vaccinazione, con la puntura nella spalla, la vaccinazione non si è vista.

E uno ci rimaneva decisamente male, con le pive nel sacco, aveva visto tutta la preparazione e non aveva visto l’esecuzione. Era stato un po’ uno smacco, credevi di esserti perso tutto per sempre. Non avevi capito che ci sarebbero state altre migliaia di vaccinazioni da vedere. Tantissime. Bellissime.

Guardare dal vivo

E a forza di guardare tutte ’ste vaccinazioni alla tele ti verrebbe proprio voglia di poterne guardare qualcuna dal vivo, in un ospedale, perché a forza di guardare è un po’ come se tu ti guardassi sempre il Milan o la Juve alla tele e a un certo punto ti dici «ma io vorrei andare a vedermi almeno una partita a San Siro, o all’Allianz», perché a forza di vedere alla tele queste bellissime vaccinazioni, vorresti starci più in mezzo alla cosa, per esempio in quelle belle aule universitarie fatte a anfiteatro, da cinquecento posti seduti, secondo me a turni di cento alla volta, col la ffp2 e una buona disinfezione delle mani si potrebbe ammettere il pubblico, perché alla tele è bello, ma vedere coi tuoi occhi, da vicino, è ancora più bello, lo sanno tutti, ti senti anche l’odore del disinfettante.

Certo, tante volte se ti vedi una partita ti vien anche voglia di dar due calci a una palla dal vero, oppure, mi si permetta il paragone, ma quando hai sedici anni ed è da due anni che ti spari dei gran porno a un certo punto ti verrebbe anche voglia una chiavatina di fartela. Non è che a far così per dei mesi, a forza di vedere tutte ’ste vaccinazioni, fra un po’ arriva un momento di depressione da masturbazione vaccinale?

