Il prossimo 27 gennaio, la Giornata della Memoria del 2023 sarà la prima gestita da un governo guidato da esponenti che si ritengono orgogliosamente gli eredi di chi in quella legge è “condannato”.

Questa novità ha un significato enorme, perché rompe un paradigma antifascista di quasi ottanta anni: le sfide in questo senso saranno importanti e inedite.

La prima riflessione che sorge spontanea è che quel “male assoluto”, come disse Gianfranco Fini, non è mai morto, anzi ha sempre lottato per emergere da quella sconfitta che gli era stata inflitta nella seconda guerra mondiale. Ma quest’istintività non deve portarci verso riflessioni forse anche troppo scontate.

È difficile fare pronostici, anzi le sorprese possono essere all’ordine del giorno; la stessa Liliana Segre, ormai contraltare di Giorgia Meloni, a Che tempo che fa si è espressa in maniera molto prudente «Gli italiani hanno scelto, non do giudizi a priori» anche se prima di dire questa frase ha premesso che «sarebbe facilissimo per me trovare quaranticinque motivi per cui sono preoccupata».

Meloni, da premier “in pectore”, è stata molto attenta nelle sue dichiarazioni su questo tema, che sa poter essere un suo punto debole: per l’anniversario della retata degli ebrei romani, il 16 ottobre, ha esplicitato che quell’evento è «una delle pagine più buie della nostra storia» e «memoria dell’orrore di tutti gli italiani».

La sua sfida più evidente sarà quella di come si riuscirà a divincolarsi dalla macroscopica contraddizione in termini che ha impressa nel logo del suo partito: la fiamma del Movimento sociale, partito erede del fascismo repubblichino.

In campagna elettorale tantissimi hanno evidenziato cosa esprime quel simbolo che la Meloni ha voluto espressamente conservare, un emblema che rappresenta coloro che nel testo della legge hanno provocato «la shoah, la deportazione, la prigionia e la morte» di ebrei e antifascisti. Dalla sua ha un paio di situazioni a lei favorevoli.

La fortuna che la stessa legge omette del tutto di citare i carnefici responsabili di quelli morti, i fascisti italiani e i nazisti tedeschi.

Una grave mancanza, sottolineata da numerosi esperti, che potrebbe essere usata per inquinare la comunicazione verso i meno esperti.

Oltre a questo sicuramente le verranno incontro le esperienze di altri paesi che devono svincolarsi dalle medesime ambiguità: Ungheria, Polonia, ma anche Ucraina, Lituania, Lettonia. Come per altri aspetti politici loro saranno il modello sperimentato.

Se la Meloni deciderà di percorrere quelle strade, il metodo utilizzato sarà quello di annacquare le responsabilità nazifasciste, mentre altri delitti, ad esempio foibe e crimini partigiani saranno sopravvalutate attraverso vulgate di tipo politico.

Tutto questo con l’obiettivo di creare un enorme melassa indistinguibile,dove tutti sono ugualmente colpevoli.

Per imporre questo metodo saranno necessarie vere e proprie bastonature mediatiche e giudiziarie verso chi si opporrà (vedi il caso polacco).

Ma forse la sfida più importante su questa partita è quella che si gioca nelle provincie.

Fino ad oggi Meloni ha mantenuto un profilo istituzionale quasi impeccabile, sarà invece più difficile che queste forma sia mantenuta nelle periferie, solitamente molto più propense a fughe in avanti e a volontà di rivincita.

Qui, su questa frontiera si misurerà sia la sua linea politica, ovvero se dietro alla forma ci sarà anche sostanza, sia la sua capacità di controllare un partito dove la componente nostalgica ha un peso importante.

È lecito ipotizzare che vivremo provocazioni di alcuni esponenti di “Fratelli d’Italia”, e questi, su come saranno gestiti ed eventualmente combattuti, diventeranno per la Meloni, strumenti di misurazione su come amministrare questi passaggi stretti politicamente ed eticamente.

Se queste sono le sfide della Meloni, dall’altra parte storici e (politici) antifascisti avranno le loro; mantenere il punto storico su quello che è accaduto in Italia e in Europa, non diluendo le responsabilità del fascismo italiano nella Shoah, nella deportazione politica. resistenza e delle dittatura.

Continuare la divulgazione di questa memoria in ogni luogo deputata a farla: scuole, musei, assemblee pubbliche, anche perché in questo caso al legge che istituisce la Giornata della Memoria da ampie garanzie su cosa poter fare.

Anche in questo caso Liliana Segre ci ha tracciato una via: “essere liberi senza avere paura”, una via che è iniziata tanti anni fa con la lotta antifascista con la dittatura fascista.

