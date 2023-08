Il 2 agosto è una data simbolica per la storia politica del nostro paese, che assegna alla cittadinanza attiva e alle istituzioni un impegno congiunto nella difesa della Repubblica e della vita civile. Attiva la memoria e la responsabilità di studiosi/e e cittadini/e che intendono mettere la loro competenza al servizio delle promesse democratiche scritte nella Costituzione.

L’articolo 3 e l’articolo 9 tengono insieme la pari dignità delle persone, l’inclusione nella vita sociale e civile e il rispetto dell’ambiente. La Costituzione impegna dunque la Repubblica a perseguire politiche finalizzate a promuovere un vita dignitosa in senso complessivo, come benessere economico e sociale e benessere dell’ambiente.

Insieme e tra loro legati stanno i problemi che affaticano il nostro paese non da ora ma con un’impennata preoccupante negli ultimi anni: aumento delle disuguaglianze, della povertà, delle ingiustizie sociali e della bassa crescita, che si sommano alla crisi climatica.

Una data simbolo

A fronte di queste carenze sta una classe politica che molto spesso mostra fastidio se non esplicita ostilità a tenere uniti questi problemi, mettendoli anzi in diretta contrapposizione. Al contrario, affrontarli insieme, in una visione della società che orienti la crescita dell’Italia in Europa nei prossimi decenni è l’obiettivo di una democrazia progressista. Non a caso il 2 agosto è il giorno che è stato scelto per lanciare dalle pagine di questo giornale l’associazione di politica progressista Rosa rossa.

Unire e non dividere il paese è lo sforzo per affrontare le difficoltà storiche che la popolazione soffre dopo i disastri della pandemia, della guerra, dell’ambiente ferito. Il cambiamento del clima colpisce i più poveri provocando tragedie e, nel mondo, migrazioni bibliche verso un’Europa impreparata ad accoglierle.

L’inclusione

Inclusione è la parola centrale da contrapporre a un governo che prescrive politiche ingiuste a favore di pochi e privilegiati cittadini; che promuove autonomie differenziate tra le regioni invece di unire le forze del paese nell’uso dei fondi del Pnrr per la ricostruzione, in netto contrasto con quanto avvenne con successo nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale; toglie fondi ai territori locali, nega l’urgenza delle politiche per contrastare il cambiamento climatico.

Si tratta di posizioni che, oltre a contravvenire all’impegno esplicito dell’Unione europea, umiliano le potenzialità dell’innovazione tecno-ambientale e invitano la popolazione a non assumere responsabilità verso le future generazioni e verso le persone più deboli e a rischio.

Una transizione possibile

Il presidente Sergio Mattarella ha ammonito ancora una volta nei giorni scorsi ad assumere la responsabilità civile implicita nell’inclusione - richiamando i governanti in primo luogo, ma spingendosi a mobilitare il singolo cittadino -; ha intrapreso un’azione simbolica di valore firmando insieme ai suoi omologhi dei paesi vicini un “appello per il Mediterraneo” a sostegno dell’impegno per arrestare gli effetti della crisi climatica, la più ingiusta delle sventure che segna il nostro secolo.

Le rivoluzioni energetica e digitale offrono gli strumenti per una nuova crescita dell’Italia, che dispone di basi solide e di innovazioni diffuse sul territorio; ma impongono scelte politiche e di coordinamento per uno sviluppo di sistema giusto e ben guidato nel perimetro europeo e nazionale.

La tutela dell’ambiente e la difesa dal cambiamento climatico sono fattori unificanti; sono il legame tra generazioni, tra regioni del pianeta, tra oriente e occidente, tra Cina e Stati Uniti, i due massimi inquinatori, l’Europa e l’Africa che ne soffre le maggiori conseguenze. Investono la difesa della casa comune, rappresentando l’unico interesse globale condiviso e urgente nella difficilissima fase storica che viviamo in questo secolo. Alla politica attiene la responsabilità di guidare questa transizione attraverso un processo più equo.

