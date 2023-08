Dagli spalti della cittadella politica, anche in questi giorni, le sentinelle scrutano l’orizzonte e si chiedono se quel filo di polvere che si intravede in lontananza sia l’annuncio del ritorno in campo dell’esercito centrista ansioso di riconquistare il dominio perduto sulla politica italiana. O se invece, assai più modestamente, si tratti solo dell’ennesima schermaglia tra le truppe di Renzi e quelle di Calenda. Staremo a vedere.

Ma il dilemma del centro è assai più ampio delle baruffe che si trova a ospitare. E per quanto la tentazione dell’irrisione di questi tempi sia fin troppo facile, resta il fatto che da quelle parti la politica italiana ha spesso dato fondo alle sue migliori riserve di creatività. Dunque, l’argomento merita almeno una considerazione non priva di qualche riguardo. Perfino oggi che il gioco appare saldamente nelle mani delle due regine del bipolarismo, Meloni e Schlein. Il fatto è che la politica italiana andrebbe interpretata al modo in cui il grande storico Schlesinger raccontava la politica statunitense: come una successione di cicli. Così, nel nostro diario nazionale possiamo appuntare con la matita blu i periodi in cui ci siamo più dedicati a tessiture e combinazioni, tesi alla perenne ricerca di equilibri. E poi appuntare con la matita rossa i periodi in cui invece ci viene da dar fuoco alle polveri, accentuando il valore delle nostre contrapposizioni e il gusto dei nostri antagonismi. Il pendolo che corre tra questi due modi di intendere la politica risulta mosso il più delle volte dal bisogno di correggere gli eccessi dell’una e dell’altra lettura che facciamo di noi stessi.

E così, quando il conflitto passa il segno e la radicalizzazione diventa troppo estrema, il paese va alla ricerca di un punto di sutura che chiuda le troppe ferite che si sono aperte. E quando invece il dominio delle forze centrali evoca il sospetto dell’immobilismo e magari perfino quello della palude, ecco che il paese riscopre il gusto della dialettica più vivace spingendo le cose verso l’estremo opposto. Nel nostro dopoguerra queste due culture si sono dispiegate a piene mani. Abbiamo conosciuto e lungamente praticato il centrismo democristiano (che pure era tutt’altro che immobile). Per poi lasciarci andare alle delizie del bipolarismo, anche nelle sue versioni più selvatiche. Nel mezzo di questa avventurosa oscillazione ci è capitata tra capo e collo l’onda di piena del populismo che a sua volta ha fatto apparire ogni architettura di sistema alla stregua di un tradimento della volontà popolare. Con l’effetto paradossale però di spingere una gran parte di elettorato oltre la soglia dello sciopero del voto. Al momento la polarizzazione tra governo e opposizione appare così netta da non lasciare grandi margini a chi pensa di fermarne la deriva.

Dunque, è piuttosto probabile che nei prossimi mesi la partita tra i due blocchi prosegua quasi indisturbata, e che quanti confidano nella virtù delle vie di mezzo debbano aspettare ancora a lungo. E però quella lunga tradizione che tante volte ci ha spinto a percorrere strade meno impervie e scoscese resta così dentro le nostre fibre più profonde da non consentire di archiviare tanto frettolosamente la prospettiva che un centro degno di nota prima o poi possa tornare a dire la sua. Non subito, certo, E non a questo modo, ovvio.

Ma esiste nelle viscere politiche del paese un’attitudine al compromesso, alla ricucitura, alla sapiente mescolanza degli uomini e delle cose, in una parola un centrismo nascosto che non può essere archiviato una volta per tutte. È il centrismo del conte di Cavour, che a suo tempo seppe intessere la nostra unità nazionale mettendo insieme -con passione, fatica e furbizia- un re di cui non aveva grande stima, un generale che giudicava quasi alla stregua di un golpista e un profeta che considerava come un visionario. Singolare combinazione senza di cui l’Italia non sarebbe stata. Si dirà che un altro conte di Cavour non è alle viste.

E infatti la prospettiva centrista appare al momento assai aleatoria. Si può dire che il suo passo è quello della tartaruga, non quello di Achille. Anche se poi a volte è la tartaruga che taglia il traguardo.

© Riproduzione riservata