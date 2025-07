L’Idf sta convogliando i palestinesi verso sud, dove dovrebbe sorgere quanto il governo Netanyahu definisce «la città umanitaria» («Campo di transito prima dell’espulsione», per lo storico dell’Olocausto Amos Goldberg). E poiché Netanyahu rifiuta di ritirare le truppe dalla Striscia, i regimi arabi non prenderanno quel territorio in consegna. Dunque non vi sarà alcuna ricostruzione né pace duratura. Territori occupati dopo averli spopolati: e questa è la vera posta della guerra

Haaretz dà per scontato che siano finite le riunioni tecniche e il Piano ormai sia pronto. Utilizzando le distribuzioni di alimentari come esca e moltiplicando gli ordini di evacuazione, che ormai coprono l’88 per cento del territorio di Gaza, l’esercito israeliano sta convogliando i palestinesi verso il sud, dove dovrebbe sorgere quanto il governo Netanyahu definisce «la città umanitaria» («Campo di transito prima dell’espulsione», secondo Amos Goldberg, storico dell’Olocausto alla Hebrew university).

Sulla stampa israeliana sono apparsi i bandi per le assunzioni di operatori di bulldozer da impiegare «nella demolizione di edifici a Gaza» (375 dollari al giorno). Il seguito è ormai scritto: poiché il governo israeliano rifiuta di ritirare le truppe dalla Striscia, i regimi arabi non prenderanno quel territorio in consegna.

Di conseguenza non vi sarà alcuna ricostruzione né pace duratura. Pur di non restare accampate in un campo di battaglia tante famiglie cercheranno scampo nell’esilio.

La posta in gioco del conflitto

Restano problemi tecnico-politici di non facile soluzione. Dove “trasferire” i palestinesi, e come? Finora gli stati che avrebbero dato disponibilità ad accettarli sarebbero Indonesia, Etiopia e soprattutto Libia, o più esattamente la parte di Libia controllata da un capobanda con doppia cittadinanza, libica e statunitense, Khalifa Haftar. Ma la possibilità che la pulizia etnica sconcerti le opinioni pubbliche occidentali è così alto da suggerire perfino a Donald Trump circospezione.

A Gerusalemme il ministero degli Affari strategici dovrà mobilitare la sua rete di apparati di propaganda all’estero per neutralizzare un’indignazione in crescita, anche tra gli ebrei. Strategia scontata: premettere che è tutta colpa di Hamas, se liberasse gli ostaggi la guerra finirebbe. Argomento molto utilizzato anche in Italia dal pensiero conforme, di destra o ibrido.

In proposito uno che non parla a vanvera – Omer Bartov, docente di storia dell’Olocausto alla Brown ed ex ufficiale dell’esercito israeliano – dice al New York Times: «Se Hamas si arrendesse, consegnasse gli ostaggi, cosa pensate farebbe l’Idf (l’esercito israeliano)? Lascerebbero Gaza? No. L’unica cosa che ancora trattiene l’Idf dal demolire completamente (la Striscia), ciò che ne rimane, dal prendersi tutto, è la presenza degli ostaggi».

Ancora Bartov: «L’Idf sta demolendo la Striscia di Gaza per renderla un territorio inabitabile, al punto che la popolazione non solo non sia in grado di vivere lì, ma non sia più in grado di ricostruire la propria identità come gruppo umano» (scopo che corrisponde alla fattispecie giuridica “genocidio”).

Anche per questo l’Idf non abbandonerà mai completamente la Striscia. Se lo facesse quel territorio, ancorché devastato, diventerebbe in nuce l’inizio di uno stato palestinese. Prospettiva inaccettabile ad Israele, che pretende di annettersi gran parte de i Territori occupati dopo averli spopolati: e questa è la vera posta della guerra.

Le accuse di antisemitismo

Per nasconderlo è utile la dottrina Della Pergola, dal nome del demografo israeliano che all’inizio del conflitto dettò le coordinate: chi non sta con Israele sta con Hamas. E poiché il pogrom di Hamas è stato infame, non resterebbe che accettare senza obiezioni le gesta dell’Idf. Chi rifiuta, secondo la propaganda israeliana ripete “le veline di Hamas”.

Ora però accade che settori crescenti di opinioni pubbliche occidentali (anche ebraiche) rifiutino queste furberie nel nome di categorie politiche e imperativi etici figli dell’universalismo. Da qui l’astio del nazionalismo israeliano verso l’Occidente “universalista” e quel che è uno dei suoi prodotti, la giustizia internazionale. Come scrive uno dei miei critici, l’universalismo ha «un’anima oscura», «che nasconde, nel suo afflato verso il bene, quella volontà di potenza imperiale che lo ha posto in collisione con mezzo mondo».

Per la verità in corti di giustizia come l’Icc e l’Icj siedono giudici di varie nazioni, religioni e culture giuridiche, sicché imbroglia chi le spaccia per un’espressione di imperialismo occidentale, ovviamente antisemita: perché gira e rigira alla fine si finisce sempre là, all’antisemitismo.

Categoria da applicare generosamente. Se a giudicare infame la guerra di Israele è un ebreo, lo si screditerà come ebreo che odia sé stesso, anzi neppure un ebreo: un ebreo falso (ogni destra fascistoide si spaccia per rappresentante autentica della nazione, come tale legittimata a bollare come estraneo alla patria il pensiero difforme).

Se invece è una personalità cattolica, la si accuserà di un’ostilità agli ebrei antica di secoli (antisemita anche Bergoglio, per aver chiesto che si indagasse l’accusa “tecnica” di genocidio, così come prevedono i codici internazionali): oppure di ripristinare l’eresia marcionista, per aver scritto che, come qualsiasi religione, anche il giudaismo ha i suoi fondamentalisti forsennati.

Invece non desta preoccupazioni il governo italiano. Sul sito-ombra del governo Netanyahu in Italia, un lettore assicura: da notizie riservate so «che il sostegno a Israele» del governo italiano continua «in sordina, in silenzio» nella forma di «scambi informativi tra intelligence e approvvigionamento di armamenti».

