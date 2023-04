Gli articoli di Andrea Capussela e Gianfranco Pellegrino hanno messo in luce alcuni aspetti paradossali delle primarie del Pd: come è possibile giustificare le fondate critiche a questo strumento avanzate sulle pagine del Domani da Piero Ignazi, Gianni Cuperlo e Carlo Trigilia, ma anche da chi scrive, in varie occasioni, e nello stesso tempo prendere atto con soddisfazione che ne è emerso un risultato innovativo, giudicato positivamente?

Il paradosso delle primarie

Ritengo che il paradosso sia solo apparente e che si possa ricostruire un quadro interpretativo coerente, sulla base di una precisa sequenza logica e cronologica.

a) Ha fatto bene Capussela a introdurre il concetto degli “incentivi selettivi”. Alle origini il Pd è stato pensato come un partito privo di confini organizzativi: le primarie “aperte” hanno sminuito il ruolo dell’iscritto, ma su tale svalutazione ha pesato anche l’intero modello di governance del partito, privo di spazi e momenti di discussione e di partecipazione politica.

Con gli anni, sono sempre più venuti a mancare reali incentivi all’adesione al partito, a partire da quella che appare come una prerogativa essenziale per chiunque aderisca ad un’associazione: il poter decidere sui propri dirigenti.

In questo senso hanno ragione quanti sottolineano l’effetto destrutturante che le primarie aperte hanno prodotto.

b) Tali effetti disincentivanti si vedono da un dato: gli iscritti sono scesi dai circa 800 mila del 2008-2009 agli attuali (forse: non ci sono dati certi e pubblici) 200mila, di cui 150 mila votanti alla prima fase del voto nei circoli.

I votanti alle primarie sono passati dagli oltre 3,5 milioni del 2007 (Veltroni), e ai 3,1 milioni del 2009 (Bersani), al milione e cento mila del 2023.

Nello stesso arco di tempo gli elettori sono passati dagli oltre 12 milioni ai 5,3 milioni del 2022.

Insomma, utilizzando la triade di Albert O. Hirschmann (loyalty, exit e voice: lealtà, defezione, protesta), milioni di elettori hanno scelto una strategia di exit.

Al netto del naturale ricambio demografico, possiamo dire che in Italia, oggi, sono molti di più gli ex-elettori del Pd che non quelli che effettivamente lo hanno votato il 25 settembre. L’Italia, per così dire, pullula di “ex” democratici.

c) E’ impossibile dire quanti sono, dentro questo enorme bacino elettorale, coloro che hanno maturato un distacco definitivo dal Pd e quanti invece si sono collocati nel corso degli anni in una condizione di attesa: è da questo sotto-insieme che è arrivato probabilmente quel decisivo elemento di “circolazione extra-corporea”, rispetto al corpo impoverito (e molto squilibrato territorialmente) degli iscritti, che ha consentito la vittoria di Elly Schlein.

Sono elettori che hanno compiuto ora una scelta di voice, contro una candidatura, quella di Stefano Bonaccini, che è apparsa comunque viziata da un eccesso di continuità.

Non sorprende che, stando ai sondaggi, nel voto a Elly Schlein vi sia stata una componente di “elettori del M5s”: in realtà si tratta di ex elettori del Pd, che hanno abbandonato il partito nel 2013 e nel 2018, e poi anche nel 2022.

d) Un partito oramai percepito sull’orlo di una possibile dissoluzione è stato dunque “salvato” (per il momento) da una constituency “esterna” che si era progressivamente dispersa e distaccata e che ha trovato oggi un’occasione di mobilitazione, mossa non da una speranza fideistica in una leadership, ma dall’idea che fosse possibile un rilancio del partito (a cui, nonostante tutto, si sentono ancora affezionati).

Viceversa, i settori del Pd che hanno sempre contato (anche alle primarie) su una tradizionale mobilitazione di filiere di potere e di lobby locali, si sono trovati in affanno: un partito come il Pd che è stato percepito, in questi ultimi dieci anni, come il partito-sistema e che quindi, come tale, ha calamitato clientele e gruppi di potere, dopo il 25 settembre 2022 con il passaggio all’opposizione a livello nazionale ha ridotto anche la sua capacità di mobilitare questo tipo di filiere esterne.

Trasfusioni di energie

A questo punto, allora, che fare? Resta valido il giudizio sull’effetto destrutturante e disincentivante della primarie aperte, ma occorre che il Pd avvii ora un percorso di graduale riconversione: produrrebbe solo effetti perversi una riforma del partito che restituisse, ora e subito, il potere di elezione del segretario agli attuali iscritti.

Dopo la terapia d’urto, occorre una fase di graduali “trasfusioni” di energie ricostituenti, Ossia: ricostruire seriamente nel Pd un circuito che connetta partecipazione, discussione e decisione politica; riattivare luoghi e strumenti di dibattito sulla linea e sulla cultura politica del partito, strumenti di formazione e di diffusione delle idee.

E che si faccia tutto questo, magari, attuando un sistema di multi-speed membership, come è stata definita dagli studi sulle trasformazioni dei partiti: ovvero una seconda, ma stabile e ben strutturata, cerchia associativa, che coinvolga elettori interessati ad alcuni momenti della vita del partito, e non solo al voto alle primarie (quell’“Albo degli elettori” che pure era stato previsto alle origini, ma che non è mai stato attuato e gestito).

E’ questa ricostruzione l’unico modo per ovviare a quel fenomeno di “selezione avversa” che si è prodotto nel corso degli anni, per il quale sono venute a mancare le adesioni motivate da ragioni ideali e politiche e cresciute le adesioni dettate da motivazioni strumentali.

Effetto Schlein

In questo primo mese della segreteria Schlein, sono arrivate alcune migliaia di nuove iscrizioni; buon segno, per la nuova leadership, ma un segnale foriero anche di pericolosi contraccolpi: a questi neo-iscritti, e ai molti di più che potrebbero esserci, il Pd deve saper offrire nuovi e qualificati incentivi.

Deve saper rispondere alla domanda che molti si stanno ponendo: io potrei anche iscrivermi al partito; ma, ora come ora, cosa vado a fare? Come posso dare un contributo con le mie idee, come posso davvero partecipare al processo di formazione degli orientamenti del partito?

O anche, semplicemente, trovare dei luoghi (circoli aperti) in cui posso ricominciare a coltivare il piacere di una civile conversazione politica tra amici e compagni?

