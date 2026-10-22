Numeri, fondi e carenze, quella delle liste d’attesa è una riforma incompiuta

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La Corte dei conti ha riportato al centro del dibattito il tema delle liste d’attesa, con una relazione che riconosce al decreto un impianto condivisibile, ma rileva che molti strumenti sono ancora incompleti e che non è ancora possibile valutarne gli effetti sulla riduzione dei tempi di attesa. Ai cittadini va detto quante persone riescono ad accedere alle prestazioni nei tempi necessari: è solo quel risultato che misura l’impatto della riforma e la credibilità della politica