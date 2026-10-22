Numeri, fondi e carenze, quella delle liste d’attesa è una riforma incompiuta

La Corte dei conti ha riportato al centro del dibattito il tema delle liste d’attesa, con una relazione che riconosce al decreto un impianto condivisibile, ma rileva che molti strumenti sono ancora incompleti e che non è ancora possibile valutarne gli effetti sulla riduzione dei tempi di attesa. Ai cittadini va detto quante persone riescono ad accedere alle prestazioni nei tempi necessari: è solo quel risultato che misura l’impatto della riforma e la credibilità della politica
Per un cittadino che deve eseguire una visita specialistica o un esame diagnostico, l’efficacia di una riforma si misura dalla capacità di garantire le prestazioni entro i tempi previsti dal medico. È su questo terreno che la Corte dei conti ha riportato al centro del dibattito il tema delle liste d’attesa. La relazione del 13 ottobre riconosce al decreto Liste di Attesa un impianto condivisibile, ma rileva che molti strumenti sono ancora incompleti e che non è ancora possibile valutarne gli eff