Devo ammettere che il destino del Pd mi sta a cuore, anche se sono stato iscritto solo nel 2010/2011. Nel 2010, Marco Miccoli, nel suo discorso conclusivo al congresso di Roma che lo aveva eletto segretario, mi chiese di assumere il ruolo di responsabile antimafia.

Nell’accogliere la sfida proposi un programma di lavoro di un anno con questi obiettivi: costituire il dipartimento cittadino sul contrasto alla criminalità organizzata e all’infiltrazione mafiosa negli enti locali, articolato su base municipale; creare il coordinamento degli amministratori ed eletti nel Lazio del Partito democratico contro le mafie; promuovere una serie di iniziative pubbliche per consolidare il ruolo del partito; realizzare il primo libro bianco sulla criminalità organizzata a Roma. Inoltre, chiarii che non avrei potuto svolgere l’incarico a tempo pieno, essendo un lavoratore dipendente.

Iscritti e simpatizzanti

Una straordinaria esperienza, che mi ha consentito di apprezzare l’enorme potenziale degli iscritti e dei simpatizzanti, la loro disponibilità a lavorare insieme per un obiettivo condiviso, accanto alla capacità di analizzare il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso a Roma e promuovere iniziative concrete nel territorio.

Nonostante l’impegno di Miccoli, la creazione del dipartimento e del coordinamento di amministratori ed eletti non hanno trovato il sostegno necessario all’interno del Pd e, nonostante numerosi tentativi, sono rimasti lettera morta. Il libro bianco è stato redatto e presentato alla festa dell’estate 2011 alle Terme di Caracalla a Roma ma, poi, non è stato diffuso, presentato e, tantomeno, utilizzato nell’azione politica. A questo punto, ho ringraziato Miccoli e mi sono ritirato.

Questo breve racconto sintetizza, nel suo piccolo, il potere di veto di alcuni dirigenti nei confronti di strategie decise e approvate, in questo caso in sede congressuale, quando non appaiono in sintonia con i loro indirizzi. La segretaria Elly Schlein ha messo in cima alle priorità da affrontare il potere di influenza dei “cacicchi” e, più in generale, delle correnti, come presupposto per un pieno rinnovamento del partito.

Si tratta, in generale, di invertire la rotta, avviata dai processi di disintermediazione, che hanno reso sempre meno rilevanti, tra gli altri, i partititi politici, almeno quelli organizzati nelle forme, che abbiamo conosciuto durante la cosiddetta Prima repubblica, travolti in buona parte da Tangentopoli e dalle inchieste della magistratura.

Si tratta di ridare alla politica la dignità che merita, in particolare per un partito della sinistra che vuole stare accanto ai più deboli, quelli che, senza la politica, non hanno i mezzi per risolversi i problemi e sono costretti a rivolgersi a chi si offre di farlo, in cambio della rinuncia ai diritti costituzionali fondamentali. Fra tutti, il diritto al lavoro scambiato con quello del libero esercizio del voto.

A questo riguardo, la “buona” politica deve essere sostenuta da un’organizzazione adeguata, che garantisca il rapporto virtuoso tra base e gruppo dirigente e che sia in grado di leggere i fenomeni e interpretare i bisogni di chi intende rappresentare. Per fare ciò sono necessarie intelligenze, competenze e risorse economiche.

Quindi se, da un lato, è fondamentale il metodo di selezione dei gruppi dirigenti, dall’altro non si può continuare a ignorare la necessità di un adeguato sostegno finanziario pubblico, complementare all’autofinanziamento su base popolare e diffusa, che deve rimanere un tratto distintivo del Pd

Una nuova classe dirigente

Una classe dirigente formata, principalmente, da eletti e amministratori favorisce chi porta consensi a scapito di chi formula strategie e promuove azioni conseguenti. Tra chi fa politica e chi gestisce il consenso. Crea squilibri tra il partito che sostiene gli interessi di coloro che intende rappresentare e chi siede nelle istituzioni, spesso a favore di questi ultimi.

Se il primato è il Pd, con i suoi valori, la sua strategia e il suo programma d’azione, i suoi iscritti e militanti, non si può consentire a chi ha costruito la sua carriera e il suo consenso su basi totalmente differenti di esercitare un potere di influenza nelle scelte del partito.

Pio La Torre, quando tornò in Sicilia per rilanciare il suo partito nell’autunno del 1981, si occupò di estirpare comportamenti non idonei, diffusi tra alcune cooperative siciliane, amministrate da dirigenti del Pci, senza temere contraccolpi in termini di consensi e risorse. Era consapevole che, non intervenendo, il prezzo politico sarebbe stato molto più alto.

