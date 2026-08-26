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Tutt'altro che una placida estate all'italiana. Visto da Roma, questo agosto che si sta per chiudere lascia aperta grazie all'ostinazione di una frontiera d'umanità nata sulla porta di Spin Time lo spazio per immaginare un fronte comune per combattere la protervia della destra nell'anno elettorale che abbiamo alle porte.

Protervia a caccia di vittime che siano le famiglie di Spin Time, che siano i giovanissimi di seconda generazione radunati per semplicità nella famiglia dei Maranza, o i disperati di Ceuta per cui non vale nemmeno il minuto di cordoglio di fronte alle vittime. Cattivismo di Stato o Trumpismo all’amatriciana lo dovremmo chiamare, fatto è che questo agosto traccia la linea di demarcazione per l'anno che verrà, ma non tutto è già scritto, anzi.

Non va liscia la storia di Spin Time. Di fronte alla più bieca truffa — uno sgombero notturno che doveva garantire al governo Meloni tre sgomberi simbolici a Milano, Torino e Roma — la città solidale, tutt'altro che in vacanza, apre immediatamente un presidio permanente. E a questo risponde l'amministrazione cittadina: in piazza, pubblicamente, con risorse, alloggi temporanei e un'idea di politiche pubbliche contro lo strapotere della finanza.

Domani sta seguendo straordinariamente giorno per giorno lo sviluppo di una storia che ha del paradigmatico: il tentativo di trumpizzare la politica Italiana. Tanto the Donald può contare sui Tech Bros, tanto la Meloni emula il presidente americano e vuole la finanza nostrana allineata in vista del Piano casa del governo. Come altro dovremmo spiegarci il rifiuto da parte di Investire SGR, il fondo proprietario dell'immobile di Spin Time, della proposta di acquisto del Comune di Roma? La contesa sta tutta qua, la città ossia i suoi movimenti, la cittadinanza, le sue amministrazioni da una parte e dall'altra l'ipernazionalismo di Stato. A Meloni non interessa che giovi a qualcuno se non ad accarezzare gli istinti selvaggi di un paese impoverito, ubriacato di sensazionalismo, per non accorgersi che è la stessa idea di welfare che deve essere smontata: pubblico o comunitario che sia.

Non è solo un fronte simbolico, non è solo la partita dell'egemonia culturale che si gioca su vicende esemplari come Spin Time: è colpire a una a una le forme di autorganizzazione in quanto pratiche di welfare non statale, per sostituire progressivamente l'intero sistema di welfare con uno Stato Minimo — minimo negli obblighi, massimo nella retorica etica — che non protegge, non cura, non assiste, non promuove. È lo Stato Minimo del Cattivismo.

Colpire la solidarietà sociale, l'autogestione, le amministrazioni delle città, meglio tante solitudini che comunità di cura organizzate. Ma il rinculo è dietro l'angolo e in un batter d'occhio Ceuta diventa la crisi dei "Dublinanti", i respinti che l'Europa rispedisce indietro in base al Regolamento di Dublino, e Spin Time diventa la lotta che ricompone il fronte.

Ecco la cornice dentro cui il prossimo 19 settembre varrà la pena riconoscere la centralità della manifestazione nazionale per questo spazio sociale e l'idea di città che rappresenta: innanzitutto una politica pubblica per la Casa, Roma sta facendo la sua parte, il piano casa comunale lo racconta e esperienze di innovazione potenti come Porto Fluviale che a brevissimo prenderà corpo; le città stanno facendo la loro parte, tenendo insieme le parti sociali in una crisi inedita: dentro c'è il 99 per cento contro quell'uno per cento che accumula rendita — giovani coppie, famiglie di ceto medio, precari, nuovi e vecchi poveri, donne, uomini, studenti. Ma sindache e sindaci sono lasciati soli.

Eppure dal basso, come va orgogliosamente ribadito, di esperienze ce ne sono, già avanti come Porto Fluviale ad esempio, o la lotta decennale del Comitato Vele di Scampia che sta finalmente ottenendo giustizia, o ancora sul fronte di resistenza, come Lucha y Siesta che proprio su queste pagine lanciava una riflessione sul futuro delle città.

L'appello del 19 settembre allora è innanzitutto per Spin Time, per la sua riacquisizione pubblica, inversione di marcia rispetto alla sbornia neoliberista dove si ribadisce che il valore pubblico è anche più largo della proprietà pubblica quando un’esperienza è viva, abitata direbbe Spin, è per un’alleanza delle città contro lo Stato Minimo del Cattivismo messo in campo dal governo, e ancora perché nel fronte progressista le amministrazioni locali, le esperienze municipaliste, civiche, dell'autogoverno e dell'autogestione, quelle alleanze sociali che oggi sono in campo per sabotare la campagna elettorale della destra e la spoliazione delle comunità, trovino centralità e riconoscimento senza istinti di cooptazione o reductio ad unum.

Una rivoluzione che prende corpo in strada, possibile perché per più di venti giorni l'umanità ferita di Spin Time non ha ceduto alla disperazione e al dolore ma ha fatto rete e sfuggito le scorciatoie. A questa vicenda dobbiamo molto da 14 anni a questa parte, adesso costruire una grande manifestazione il prossimo settembre è il minimo che possiamo fare. Lo dobbiamo alle nostre comunità, tutte, e alle città di domani, perché siano ancora la nostra casa e non la nostra prigione.

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