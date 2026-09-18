Il taglio del bollo è un’ulteriore prova dell’antiambientalismo del governo

Il bollo non è necessariamente il mezzo migliore per ridurre le emissioni, certo. Tassare l’uso può essere più efficace. Rispetto a scontare ogni litro, scontare il possesso potrebbe persino essere meno dannoso. Ma l’alternativa non è soltanto fra due modi di aiutare gli automobilisti a pagare: è anche aiutarli a non dover guidare
C’è una coerenza nelle politiche di Giorgia Meloni: l’antiambientalismo. Ferdinando Cotugno ha descritto su queste pagine l’ostinazione del governo su gas e petrolio. L’esenzione dal bollo per il 2027 segue la stessa strada: un veicolo assicurato a persona, auto a benzina o gasolio, anche ibride, fino a 80 kilowatt; oppure, senza un’auto agevolabile, moto o ciclomotori a benzina. Con promessa di estensione permanente. Si rende più conveniente restare dipendenti da ciò che ci danneggia. Effetti