Il taglio del bollo è un’ulteriore prova dell’antiambientalismo del governo

true false

Il bollo non è necessariamente il mezzo migliore per ridurre le emissioni, certo. Tassare l’uso può essere più efficace. Rispetto a scontare ogni litro, scontare il possesso potrebbe persino essere meno dannoso. Ma l’alternativa non è soltanto fra due modi di aiutare gli automobilisti a pagare: è anche aiutarli a non dover guidare