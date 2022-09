Annalia Venezia racconta nel video, realizzato in collaborazione con Repower, la seconda giornata della Mostra del cinema. Fra gli ospiti più attesi c’è il regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu che presenta il suo Bardo, film tra i più autobiografici. Fra i premi Oscar in arrivo anche Cate Blanchett che interpreta la protagonista del film Tár. Infine, un altro grande atteso che non è in concorso è Lars Von Trier che presenterà a Venezia l’ultimo episodio della serie iniziata nel 1994, Exodus.

© Riproduzione riservata