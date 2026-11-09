premiato al World Press Photo Award e al Siena Awards Photo Festival

Canneri e quei corpi di donne trasformati in campi di battaglia

Antonella Bartoli
09 novembre 2026 • 19:40
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Con Women’s Bodies as Battlefield, progetto premiato al World Press Photo Award e al Siena Awards Photo Festival di quest’anno, la fotoreporter porta in primo piano le violenze contro le donne eritree e tigrine, ma anche la loro capacità di testimoniare e resistere.

Perché alcune guerre entrano nelle nostre coscienze e altre restano ai margini? Per Cinzia Canneri, fotoreporter che da anni documenta il conflitto in Tigray, la risposta passa anche da una questione di sguardo: «Consideriamo le guerre in Africa in un’ottica razzista, come guerre tribali. Spesso queste sono guerre occidentali che sfruttano le vulnerabilità locali o che addirittura sono manovrate dall’Occidente. È più facile identificarsi con le guerre in Ucraina o in Palestina perché riconosciam

Antonella Bartoli
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Antonella Bartoli

Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo, coltiva una passione trasversale per le arti, da quella visiva a quella performativa e multimediale, fino alla musica e al cinema. Quando non scrive, si dedica allo yoga, che insegna con la stessa passione con cui racconta storie.