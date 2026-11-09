Canneri e quei corpi di donne trasformati in campi di battaglia

Con Women’s Bodies as Battlefield, progetto premiato al World Press Photo Award e al Siena Awards Photo Festival di quest’anno, la fotoreporter porta in primo piano le violenze contro le donne eritree e tigrine, ma anche la loro capacità di testimoniare e resistere.

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Perché alcune guerre entrano nelle nostre coscienze e altre restano ai margini? Per Cinzia Canneri, fotoreporter che da anni documenta il conflitto in Tigray, la risposta passa anche da una questione di sguardo: «Consideriamo le guerre in Africa in un’ottica razzista, come guerre tribali. Spesso queste sono guerre occidentali che sfruttano le vulnerabilità locali o che addirittura sono manovrate dall’Occidente. È più facile identificarsi con le guerre in Ucraina o in Palestina perché riconosciam