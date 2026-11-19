«Vede?», scriveva citando una pagina del romanzo di Thomas Mann La montagna incantata, l’osservazione dell’ufficiale Joachim su un brano musicale. «Un pezzo di musica come questo, senza pretese, dura forse sette minuti, vero? Ma questi minuti sono qualcosa per se stessi, hanno principio e fine, si distinguono dagli altri, sono in un certo modo preservati dalla sorte dei loro fratelli, quella di cadere inavvertiti nel baratro comune». Augias è stato un pezzo unico in un giornalismo che non c’è più. Il resto, avrebbe detto lui, è silenzio