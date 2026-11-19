«Vede?», scriveva citando una pagina del romanzo di Thomas Mann La montagna incantata, l’osservazione dell’ufficiale Joachim su un brano musicale. «Un pezzo di musica come questo, senza pretese, dura forse sette minuti, vero? Ma questi minuti sono qualcosa per se stessi, hanno principio e fine, si distinguono dagli altri, sono in un certo modo preservati dalla sorte dei loro fratelli, quella di cadere inavvertiti nel baratro comune». Augias è stato un pezzo unico in un giornalismo che non c’è più. Il resto, avrebbe detto lui, è silenzio
«Vele e venti hanno desideri da accogliere/facendoci percorrere incerti cammini per il mare». Un amico spagnolo gli aveva inviato per un qualche compleanno questi versi di Ausiàs March, poeta del XV secolo della Catalogna da cui prendeva origine anche il suo nome. Ma nella sua genealogia c’era anche un Dominique Augias, ufficiale nelle armate napoleoniche, di straordinaria somiglianza in un ritratto. «Non risulta che si sia distinto in modo particolare, ma l’essersi arruolato in un reggimento de