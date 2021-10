Per la prima volta in Italia, un festival del libro dedicato interamente al diritto alla lettura e alla letteratura per le persone con disabilità e difficoltà cognitive o linguistiche: si tratta della Fiera dei Lettori alla Pari, al MAT di Terlizzi dal 17 al 19 settembre.

Il progetto, ideato e coordinato dalle edizioni La meridiana, è sostenuto da un finanziamento di Regione Puglia.

Il progetto

«È una grande sfida e una grande occasione», spiega Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice La meridiana promotrice dell'evento: «Si parla tanto di letteratura e di lettori. Ma si parla troppo poco del diritto alla lettura per persone con disabilità e difficoltà cognitive o linguistiche. Con La meridiana abbiamo già iniziato da qualche anno un percorso su questo, pubblicando alcuni grandi classici della letteratura per simboli, per renderli fruibili a tutti».

«Con la Fiera», continua Zaccagnino, «abbiamo voluto rilanciare e creare uno spazio di confronto e condivisione che abbia un respiro nazionale e che possa coinvolgere tutti gli attori. Consentire a ogni persona di poter leggere significa prendere atto che ognuno può accedere in autonomia, nel corso della sua vita, alla lettura di un testo in modi differenti, a seconda della propria abilità fisica e mentale. L’accessibilità alla lettura è enzima di democrazia e partecipazione, di pari opportunità e dignità»

«La lettura è un bene comune e proprio per questo deve essere un bene disponibile a tutti i cittadini. Le persone con diverse abilità trovano, in questi giorni, nella nostra Puglia uno spazio aperto di accoglienza dei propri bisogni», ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo della regione Puglia, Massimo Bray.

Al centro dell’evento

Docenti di sostegno, genitori, librai, bibliotecari, educatori e gli stessi lettori con disabilità: sono loro al centro dell’evento Lettori alla pari. Le attività prevedono momenti di formazione sulla lettura e costruzione di libri in simboli e audiolibri. Il percorso formativo sarà curato da CDH/Accaparlante di Bologna, con il supporto di Zorba, cooperativa sociale che da anni a Terlizzi risponde al bisogno di accoglienza, cura e benessere sociale dei soggetti fragili.

Padrino dell'evento è Claudio Imprudente, giornalista e scrittore con disabilità e storico fondatore del centro Documentazione handica di Bologna.

Non solo tre giorni di incontri, letture e presentazioni, ma anche altri eventi, sempre legati al binomio cultura e accessibilità: come ad esempio la mostra “Vietato non sfogliare” alla pinacoteca De Napoli, con 100 libri per ragazzi italiani e stranieri accessibili.

