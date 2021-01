Lo stilista, Pierre Cardin, è morto all’età di 98 anni nell'ospedale americano di Neuilly, vicino a Parigi. Naturalizzato francese, ma nato in Italia in una famiglia povera, Cardin aveva mosso i primi passi nella moda a 14 anni presso un sarto in Francia dove la famiglia si era trasferita per sfuggire alla miseria. Lo stilista è considerato uno dei principali promotori del ritorno dell’alta moda in Francia e uno dei maggiori esponenti della moda contemporanea.

Bolle geometriche

Dopo avere lavorato con Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli, Cardin aveva fondato la sua casa di moda nel 1950 distinguendosi da subito per il suo stile non convenzionale orientato alla ricerca di una moda non sempre pratica, ma di gran successo e tendente all’unisex. Tra le sue creazioni più famose figura il “bubble dress” il cosiddetto vestito a bolle inventato nel 1954. Cardin è inoltre stato il primo stilista ad aprire un proprio negozio in Giappone nel 1959. Tra i personaggi vestiti da Cardin ci furono anche i Beatles. Insieme Paco Rabanne e André Courrèges, è considerato il creatore della moda futurista. Le sue scelte spesso eccentriche lo portarono a essere accusato di ignorare le donne.

Non solo moda

Entrato in polemica con la Chambre Syndicale, l’organo direttivo dell’alta moda francese, dal 1971 lo stilista ha presentato le proprie collezioni nella sua sede nota come Espace Cardin. L’edificio ha ospitato negli anni anche diversi artisti, musicisti e attori teatrali. L’impero di Cardin si è anche esteso fuori dal settore della moda. Lo stilista ha infatti rilevato la catena di ristoranti Maxim’s e l’omonima catena di hotel. In breve tempo aprì filiali a New York, Londra e a Pechino nel 1983. Tra le licenze della linea Maxim's c'era anche un'acqua minerale che veniva prelevata ed imbottigliata a Graviserri nel comune di Pratovecchio Stia, provincia di Arezzo. Cardin aveva inoltre acquistato le rovine di un castello a Lacoste abitato nel passato dal Marchese de Sade. Lo stilista ha inoltre prodotto diversi prodotti elettronici con il marchio Pierre Cardin Electronics International.

