I miei tredici erano la mia voce da contralto fra le amiche del coro. Guardavamo i ragazzi di qualche anno in più, dall’altro lato della navata. Ci dicevamo le cose all’orecchio, ridevamo molto. (Il mio aveva gli occhi nocciola, non mi guardava). La direttrice s’infuriava, ci fulminava con lo sguardo.

Il mio papà non rideva. Aveva la voce bella. Lei spesso gli sedeva vicino. Era magra, come un po’ svuotata, aveva gli occhi tristi, bistrati pesante, due bambini. E un marito, con voce non pervenuta, ché al coro non ci veniva mai.

I bimbi non le somigliavano, specie il piccolo, Mattia, che aveva i riccioli, un alto peso specifico e una passione per me. Mi saltava al collo, appena mi vedeva, e mi dava questi baci soffici sulle guance.

Dopo le prove si usciva tutti insieme, l’organista le sorelle le famiglie gli occhi tristi io e i bambini.

Nel frattempo, parlare agli occhi nocciola impresa invalicabile, io, le mie felpe, i jeans coi tasconi, s’andava a scuola, si era bravine, si giocava a pallavolo, si usciva il sabato pomeriggio in centro con la compagna di banco, ma solo se prima si erano finiti i compiti, sistemata la stanza, dunque si chiudeva sempre tutto in un armadio, si prendeva l’autobus, si tornava presto.

Ride

D’un tratto lui mi guarda dallo specchietto, quando sono seduta dietro. Trova che io abbia ragione, le volte che parlo. Ride, le volte che scherzo. Quando mi metto un costume rosso, in piscina, mi dice tu mi turbi. Che a me, non me l’aveva mai detto nessuno.

È una cosa lentissima, non bisogna pensarla di fila. Ci vuole almeno un anno, un anno tutto di movimenti minuscoli, pulviscoli, avvicinamenti così “quasi” che non li puoi neanche dire, figurati a non saperli. (Perché ero brava in tutte le materie, ma per il resto, non sapevo nulla.)

È il marito di lei, quello che al coro mai, ma in piscina alle volte.

E io per un tratto di tempo non percepii pericolo. (Non sapevo di cosa avrei dovuto preoccuparmi, penso. Ma peggio, molto più giusto e peggio di così, a me lusingava, tutto questo, e il poco pericolo che la mia quattordicennità mi consentiva d’intravedere, lo nascondevo sotto l’onda dolce del turbarmi, del turbarmi del turbare.

È un’illusione sottile, pensare di condurre un gioco che invece perdi sempre più forte, ma anche solo, come facevo io, stando fermissima, a guardarlo pianissimo scivolare.)

L’età giusta

La prima volta che mi toccò non capii così velocemente. Eravamo al bordo di una piscina affollata. A ripensarci mi chiedo come nessuno vedesse. Lì per lì ascoltavo solo il mio corpo reagire.

Perché non avevo mai pensato d’essere attratta da lui, non avevo mai considerato la questione, però, innegabilmente, smesse le felpe da maschio, ma non le ritrosie, avevo un corpo da donna, da donna funzionava.

Poi, non so come, aveva il mio numero di cellulare. Iniziò a punteggiare le mie mattine di buongiorni e le mie sere di buonenotti. Piano, ma ormai non troppo, la piega iniziò a farsi più piega, il piano s’inclina a pendenze più scoscese. Lui un giorno mi disse – mi pare assurdo e me lo ricordo come fosse ora, e l’assurdità postuma candisce i particolari, senza spiegarli in alcun modo, come li infarinasse leggera.

Stavo andando da mio padre, le nostre case hanno due vie in mezzo. Una e mezzo, in realtà, e un’enorme profumeria. Ero più o meno all’altezza di quella, mi ricordo le vetrine e i panettoni di cemento del parcheggio.

Lui mi dice «perché mi sono innamorato di te» e io mi siedo sul panettone pensando no, non ho capito. E che avrebbe aspettato che io avessi l’età giusta, per amarmi più... più. Nel frattempo, saperlo forte, tenerlo a mente, ma non dirlo a nessuno.

Il testo è un estratto da La gioia avvenire di Stella Poli, Mondadori

