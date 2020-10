Nel 1933, nel pieno della Grande depressione, il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, lanciò una vasto piano di sovvenzioni pubbliche a supporto dei cittadini, delle infrastrutture e delle attività produttive. Il piano fu chiamato New Deal, e includeva anche il settore culturale. I programmi dedicati alle arti visive investirono fondi ingenti nella produzione artistica, nelle accademie d’arte e nella catalogazione del patrimonio. Essenzialmente, il governo assoldò un esercito di artisti che crearono opere per lo stato, insegnarono nelle scuole o documentarono il patrimonio esistente. Se non ci fosse stato questo programma forse le sorti di Jackson Pollock, Willem de Kooning e Jacob Lawrence sarebbero state diverse. Il Federal Art Program agì come un grande mecenate di altri tempi, commissionando agli artisti opere mirate a documentare le difficoltà presenti e la speranza nella rinascita. Investendo sulle persone, i finanziamenti crearono e svilupparono un sostrato culturale che fiorì a lungo nelle decadi successive. Questo episodio luminoso della storia americana ci torna in mente ora che la crisi pandemica ha reso necessari massicci interventi del governo per sostenere l’economia. L’irruzione del virus ha fatto luce sulle fragilità della cosiddetta industria culturale, il cui valore nel 2018 è stato stimato in 96 miliardi di euro. A supporto di questo settore sono già stati stanziati fondi pubblici per far fronte ai bisogni immediati. Ma come per altri settori, anche per la cultura si fantastica sui fondi europei stanziati dal piano Next Generation Eu. In Italia si preferisce chiamarlo Recovery fund, e questo è un peccato perché si perde di vista un aspetto importante: sono investimento per le generazioni future, non sono intesi per la mera sopravvivenza. È dunque un momento prezioso per ripensare alcuni aspetti delle strategie culturali del paese. In proposito mi pare utile distinguere tra patrimonio culturale e cultura. Si sente spesso dire che l’Italia è il paese che ha la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo, da cui discende l’idea che siamo all’avanguardia nell’offerta culturale. La conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale difendono la nostra memoria e la nostra identità. È giustissimo proteggerle, ma da solo ciò non sostiene la cultura, bensì il turismo, un settore importante per la nostra economia e va salvaguardato e sviluppato, ma di per sé non è sinonimo di cultura. Sostenere la cultura vuol dire investire nelle persone e nelle strutture che creano o aiutano a creare ciò che tra decine di anni guarderemo, visiteremo, leggeremo e ascolteremo. Se invece pensiamo che la cultura sia dettata dalle arti e dalla ricerca per far sì che questa cresca bisogna investire nella formazione di persone, in solide istituzioni e nelle reti di supporto che collegano artisti, istituzioni e mecenati. Oggi non è così. Se l’Italia fosse un paese all’avanguardia nella produzione di cultura, un giovane studioso di Dante non dovrebbe andare all’estero a insegnare, uno scienziato non dovrebbe emigrare per fare ricerca e un poeta avrebbe di che vivere. Questa differenza è cruciale: non potendo verosimilmente investire su tutto, si dovrà scegliere se investire sullo sviluppo turistico o su progetti culturali. Vogliamo continuare a fare eventi come mostre itineranti, festival letterari e fiere nei nostri mille borghi, oppure vogliamo investire nelle istituzioni che sostengono gli artisti? Sono due modi diversi di intendere la cultura. Il primo provvede al consumo (crea domanda), il secondo investe sulla produzione (sviluppa l’offerta). Mostre, festival e fiere comunicano. Gli artisti e i ricercatori creano contenuti. Seppure il modello del grande consumo culturale di massa ha avuto negli ultimi anni un successo enorme, arricchendo oltre che la vita delle persone anche le casse di musei, teatri e amministrazioni pubbliche, per tanti versi è stato un modello distruttivo perché ha sostenuto la domanda più che l’offerta culturale, ad esempio spingendo risorse più verso le aziende che promuovono mostre che verso gli artisti o i ricercatori. Il Covid ha fermato questo modello di consumo ed è quindi il momento per scegliere nuove priorità: eleggere le persone sopra le cose, le idee sopra le esperienze. La domanda si è fermata: cominciamo a pensare a una nuova offerta.

