Nella prima pagina di Domani del 28 ottobre l’apertura è un articolo di Ferdinando Cotugno: è già troppo tardi per contenere a 1,5 gradi il riscaldamento globale. È uscito l’Emission Gap Report 2022 dell’agenzia Onu sull’ambiente: a oggi, con le politiche e gli impegni dei governi, non esiste una strada credibile per contenere l'aumento delle temperature entro l'ultima soglia considerata sostenibile dalla scienza, +1.5° C rispetto all'era pre-industriale.

Francesca de Benedetti scrive del marito di Ursula von der Leyen. Coi fondi del Pnrr nasce un centro di ricerca che ha il fulcro a Padova e lavora ai farmaci del futuro. Nel progetto è coinvolta Orgenesis, azienda biotecnologica per la quale lavora il marito di Ursula von der Leyen. Heiko ora lascia il comitato di vigilanza. Ma la sua azienda resta. Ecco come è finita nel progetto, i contatti con l’Italia, e perché il polo è così attraente

Torniamo a scrivere del ministro Guido Crosetto, con una nuova puntata dell'inchiesta. Ma già la sua replica dice molto sui rapporti tra politica e media, come scrive il direttore Stefano Feltri.

Paolo Morando racconta il nuovo romanzo di Wu Ming. Ci sono un mistero (la scomparsa di due scout) e diversi detective (un vice ispettore della Forestale, un’antropologa, uno scrittore di successo). Ma soprattutto, sullo sfondo della storia del 1978, c’è il mondo bizzarro degli ufologi.

© Riproduzione riservata