Il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, ha annunciato la presentazione di tre distinte interrogazioni parlamentari sul caso del sottosegretario Andrea Delmastro. «Vedremo se l'onorevole Delmastro troverà il coraggio di venire in Aula a rispondere», ha detto Borghi

«Dentro il silenzio fragoroso dei tre pubblici ufficiali della notte di Rosazza, da articoli di stampa emergono tre fatti su quali va fatta chiarezza. Primo: secondo quanto riferisce il quotidiano Domani, il capo della segreteria del sottosegretario Delmastro – il magistrato in distacco Federico Carrai, che ha ricoperto il ruolo di pubblico ministero a Biella dal 2017 al 2021 – nei giorni in cui fervono le indagini sullo sparo di Rosazza avrebbe fatto una visita al palazzo di giustizia biellese. A quale titolo? Con chi avrebbe parlato? Che tipo di mandato aveva? Singolare che mentre Pozzolo si avvale della facoltà di non rispondere, altri si avvalgono della facoltà di visitare».

Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato che annuncia la presentazione di tre distinte interrogazioni parlamentari. L’esponente renziano ha ricordato anche un’altra circostanza rivelata da Domani, quella relativa all’età del capo scorta Pablo Morello. «Non avrebbe potuto svolgere quel tipo di funzione in quanto – essendo nato nel 1964 – avrebbe abbondantemente superato i limiti di età (massimo 50 anni) per svolgere le funzioni di agente di scorta sulla base dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018. Se è così, perché Morello svolgeva quella funzione? Il decreto prevede che per istituire un nucleo operativo di scorta occorre un nulla osta del capo di gabinetto. Esiste questo nulla osta? E il capo del dipartimento cosa dice?», si chiede il capogruppo di Italia Viva.

«Terzo: nei giorni scorsi il ministro Nordio rispondendo a un’interrogazione di Italia Viva ha dichiarato che la scelta della scorta è stata compiuta in autonomia dal provveditorato competente. Domanda: ma qualcuno al ministero di giustizia era a conoscenza di queste situazioni? E oggi che sono emerse, si intende continuare a far finta di nulla o si apre una regolare ispezione interna?», conclude. Borghi attacca anche Delmastro visto che nei giorni scorsi il sottosegretario lo aveva attaccato riprendendo un articolo del quotidiano La Verità che rivelava una vicenda, risalente a 14 anni fa, con questo incipit: «Borghi, rimasto senza stipendio da presidente dell’Uncem, si assegnò come giornalista una paga da 100mila euro più auto e casa a Roma».

Oggi Borghi replica così: «Delmastro si diverte a manganellarmi via social sul piano personale, e lasciarmi manganellare dai suoi sodali, anziché rispondere nelle sedi competenti, anziché giocare come lui farò il mio dovere di capogruppo di opposizione: presenteremo tre interrogazioni al ministro Nordio su questi aspetti nuovi della vicenda, che squarciano ancor più un quadro inquietante. E vedremo se l'onorevole Delmastro troverà il coraggio di venire in Aula a rispondere».

