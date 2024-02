Il tycoon ha usato la visita del presidente argentino per mobilitare l’elettorato latinos decisivo a novembre. Il 65 per cento degli ispanici ha un’opinione negativa dell’economia di Biden e dice che si stava meglio prima

Javier Milei, presidente dell’Argentina, ha da poco partecipato alla Cpac, la conferenza conservatrice più importante degli Stati Uniti, dove ha incontrato il suo idolo Donald Trump. Quest’ultimo ha utilizzato l’incontro per aumentare la sua popolarità tra la comunità ispanica statunitense, la quale sembra avere un ruolo chiave nelle prossime elezioni presidenziali.

Nei primi giorni di gennaio sono stati pubblicati una serie di sondaggi sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni presidenziali americane del 2024. I sondaggi riflettono il calo di Biden tra gli afroamericani e i giovani sotto i 35 anni. Ma ciò che più colpisce è che Donald Trump supera Joe Biden tra i votanti ispanici di oltre cinque punti. La domanda è: come può aumentare la popolarità di un candidato populista che ha incoraggiato un fallito colpo di stato, che demonizza gli ispanici e propone misure anti immigrazione, xenofobe e razziste nello stile classico del fascismo? La risposta potrebbe essere che le priorità economiche e/o religiose sono più urgenti di una possibile futura erosione delle istituzioni democratiche.

Trumpismo e propaganda vanno di pari passo. Fascismi e populismi hanno sempre fuso le loro bugie con i dati della realtà. In questo quadro, i leader con aspirazioni autoritarie si appropriano dell’idea di “democrazia”, mentre coloro che propongono politiche di consenso sono considerati traditori, antidemocratici e nemici del popolo. In questo pacchetto di propaganda, l’economia è definita dal punto di vista del leader che fonde l’incertezza con la paranoia in un quadro della realtà economica che per molti continua a essere preoccupante.

L’inflazione è la principale causa di incertezza. Durante la presidenza di Biden, l’inflazione è stata superiore al 4 per cento annuo (più dell’8 per cento solo nel 2022), tassi sconosciuti negli Stati Uniti dal 1991-1992, quando Clinton sconfisse Bush. L’aumento dei costi di cibo, trasporti e servizi pubblici, affitto e carburante ha colpito in modo sproporzionato i lavoratori rurali, i dipendenti dei settori dei servizi, della sanità e della pulizia e i dipendenti delle imprese di costruzione. Si tratta di ambiti lavorativi a maggioranza ispanica che non hanno goduto di aumenti salariali dovuti all’inflazione.

Trump tra gli ispanici

Nel 2020, Biden ha ottenuto il 65 per cento dei voti ispanici mentre il 32 per cento ha sostenuto Trump, ma oggi Biden otterrebbe solo circa il 34 per cento mentre Trump otterrebbe il 39 per cento. Il resto sostiene altri candidati. D’altro canto, il 65 per cento degli ispanici ha un’immagine negativa di Biden sulle questioni di gestione dell’economia; mentre la maggioranza ritiene che la propria situazione economica fosse più favorevole durante la presidenza Trump. E sebbene le politiche economiche di Biden abbiano ridotto la disoccupazione ed evitato una recessione, i benefici della crescita economica e dell’aumento degli investimenti nel 2023 non sembrano aver avuto un impatto significativo sui settori a maggioranza ispanica, o almeno questa è la loro percezione.

A causa del sistema elettorale degli Stati Uniti, la differenza a favore di Trump nelle intenzioni di voto degli ispanici a livello nazionale non è tanto importante quanto in quali stati chiave l’elettorato ispanico preferisca Trump. Negli Stati Uniti ci sono più di 36 milioni di votanti ispanici, che rappresentano il 15 per cento dell’elettorato totale e questi sono concentrati soprattutto in California, Texas, Florida e New York. E, sebbene nessuno di questi stati sia decisivo, in tutti, a eccezione della Florida, la maggioranza dei votanti ispanici voterebbe per Biden. Le elezioni del 2024 saranno probabilmente decise negli stessi stati che hanno caratterizzato la vittoria di Biden nel 2020 e la vittoria di Trump nel 2016: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin.

Anche se Biden ricorda il “muslim ban” – il divieto di ingresso di migranti provenienti da paesi con una storia terroristica – e altri insulti razzisti di Trump, deve migliorare la sua immagine presso le comunità arabe e musulmane del Michigan, molto critiche nei confronti del sostegno statunitense per Israele.

La Georgia, e soprattutto la Pennsylvania, sono cruciali. Ma è in Arizona e Nevada che il voto ispanico potrebbe decidere l’elezione del prossimo presidente. Nel 2020, Biden ha vinto il Nevada con un margine di 33.596 voti e l’Arizona con soli 10.457, quindi una perdita tra 30.000 e 50.000 voti ispanici potrebbe costargli la rielezione. L’inflazione in Nevada è aumentata del 20 per cento dal 2021, mentre nell’area metropolitana di Phoenix in Arizona, l’area più popolosa e quella necessaria a Biden per vincere lo Stato, ha subito il maggior aumento dei prezzi a livello nazionale con picchi mensili fino al 19 per cento nel 2022 e 12 per cento nel 2023. È il forte aumento del costo della vita che ha causato la diminuzione delle intenzioni di voto per Biden in un contesto di crescita economica e creazione di posti di lavoro.

Il razzismo

I discorsi e le politiche anti immigrazione e xenofobe di Trump non bastano a dissuadere il voto ispanico verso il candidato repubblicano o, visti in altro modo, non sembrano essere una ragione sufficiente per mobilitare una preferenza assoluta per Biden.

E in questo quadro, oltre al fattore economico, occorre tenere conto anche del fattore ideologico. Trump rimane molto popolare nelle comunità ispaniche evangeliche che rappresentano il gruppo in più rapida crescita all’interno delle chiese evangeliche negli Stati Uniti. Circa il 20 per cento degli ispanici nel paese sono evangelici e la percentuale continua ad aumentare ogni anno. Le chiese evangeliche ispaniche, la maggior parte delle quali in Arizona, Nevada, Texas, Florida e Georgia, svolgono un duplice ruolo: sono politicamente attive per il partito repubblicano, registrano votanti e finanziano i candidati, e allo stesso tempo influenzano, in una certa misura, la retorica di Trump sulle questioni dell’immigrazione.

I pastori ispanici incoraggiano le persone a votare per Trump. Ma questo non è l’unico leader sostenuto dalle chiese evangeliche e dai media ispanici conservatori. Bolsonaro, Bukele e, da due anni, il demagogo argentino Javier Milei vengono definiti i salvatori messianici dell’America Latina. Dal 2021, commentatori conservatori ispanici promuovono la figura di Milei attraverso canali radiofonici e social network. Tanto che Milei era già conosciuto tra gli anticomunisti cubani e venezuelani negli Stati Uniti prima della sua elezione a presidente dell’Argentina.

La campagna di Milei e la successiva vittoria non hanno fatto altro che aumentare la sua popolarità nella destra ispanica americana. L’intervista con l’ex conduttore della rete Fox Tucker Carlson è stata vista più di 438 milioni di volte e i suoi commenti su come il marxismo culturale, attraverso i diritti Lgbtqia+, il femminismo, il diritto all’aborto, il riscaldamento della crisi globale e i diritti delle minoranze razziali stiano corrompendo la civiltà occidentale hanno avuto una forte risonanza nei gruppi ispanici evangelici e conservatori, e anche oltre.

Bolsonaro, Bukele e Milei sono, in parte, figli del trumpismo; quindi, la loro rispettiva popolarità tra gli ispanici riflette l’intenzione di votare per Trump. In questo modo, sembrerebbe che si sia verificato un effetto boomerang: lo stile e la retorica di Trump durante la sua presidenza sono stati imitati dai tre leader latinoamericani durante le loro campagne. E ora sono i presidenti Milei e Bukele, e l’ex presidente Bolsonaro, che potrebbero influenzare la candidatura di Trump tra gli elettori ispanici.

