Il governo che chiede aiuto agli specializzandi, ma anche le novità della politica, i pescatori liberati in Libia, tante altre notizie e approfondimenti. Qui sotto potete leggere, in esclusiva gratuitamente, l’edizione del 18 dicembre di Domani. Per non perdere più nulla e per accedere ogni giorno alla versione digitale del quotidiano, ci si può abbonare qui.

© Riproduzione riservata