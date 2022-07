L’ondata epidemica in corso, provocata dalla nuova sottovariante BA.5 di Omicron ha raggiunto il suo picco e ora sta cominciando a declinare, ma è stata impetuosa per due motivi fondamentali: BA.5 è molto più contagiosa delle altre e varianti riesce ad evadere in parte dai vaccini, ovverosia i vaccini ci proteggono da essa in maniera meno efficace del passato. Cosa fare?

Dobbiamo fare subito la quarta dose di vaccino agli anziani e i fragili? Dobbiamo farla tutti il prima possibile? O invece è meglio aspettare e fare la quarta dose solo quando saranno disponibili i vaccini aggiornati contro Omicron, dal prossimo inverno?

Per capire cosa sia giusto fare bisogna spiegare come funziona la risposta immunitaria del nostro organismo contro il virus.

La struttura del virus e la variante

Il coronavirus è formato da un involucro esterno denominato capside, che contiene al suo interno il patrimonio genetico del virus, costituito da RNA.

Il capside del virus è formato da tante molecole di proteine, ognuna delle quali è costituita da una lunga catena di mattoncini denominati aminoacidi, avvolta su sé stessa.

La proteina più importante del coronavirus è la cosiddetta proteina Spike – cioè Spina. Si chiama così perché costituisce le minuscole protuberanze a forma di spina che sporgono dal capside del virus, dandole la forma di una corona.

La Spike svolge un ruolo fondamentale: è la proteina che il coronavirus utilizza per attaccarsi ad altre speciali proteine - chiamate ACE2- che si trovano sulla membrana di certe nostre cellule -come le cellule dell’epitelio delle nostre vie aeree, dei nostri alveoli polmonari e dei nostri vasi sanguigni.

Le proteine si attaccano l’una all’altra con un meccanismo “key and lock”, cioè come una chiave penetra in una serratura.

In questo caso, la struttura della proteina Spike del virus, determinata dalla sua sequenza di aminoacidi, la rende una chiave che penetra all’interno della serratura costituita dalla struttura della proteina ACE2 delle nostre cellule.

Più perfettamente la chiave-Spike penetra nella serratura-ACE2, meglio il coronavirus si attacca alle nostre cellule, e maggiore è la contagiosità della variante del coronavirus.

La variante BA.5 di Omicron ha acquisito due nuove mutazioni – le mutazioni L452R e F486V- nella sua proteina Spike che la rendono più affine al nostro recettore ACE2, e perciò più contagiosa.

Il coronavirus BA.5 mutato diffuso da un individuo infetto si attacca molto più facilmente alle cellule epiteliali delle vie aeree di chi gli sta attorno, e grazie a ciò un portatore di Omicron riesce ad infettare 15-20 persone, mentre un portatore delle varianti precedenti riusciva ad infettarne solo da 3 a 6.

Ma Spike è anche la proteina più “antigenica” del coronavirus, ovvero il suo antigene più potente, cioè quello contro cui si dirige la risposta immunitaria più efficace del nostro organismo.

La risposta immunitaria

Quando il coronavirus penetra all’interno del nostro organismo, oppure quando ci viene iniettato un vaccino che contenga la proteina Spike del virus, essi vengono riconosciuti come “estranei”, e ciò scatena la nostra risposta immunitaria.

Il coronavirus attiva speciali cellule immunitarie denominate linfociti B, ognuno dei quali comincia a produrre e a rilasciare anticorpi specifici, i quali non sono altro che proteine in grado di legarsi a porzioni specifiche delle varie proteine della superficie del virus.

Ogni linfocita B attivato inizia a moltiplicarsi, generando un clone di linfociti B che producono uno e un solo tipo di anticorpi contro una porzione specifica di una delle proteine del virus.

In altre parole, ogni linfocita B riconosce una porzione specifica di una proteina della superficie virus, e inizia a produrre e rilasciare molecole di anticorpi tutte uguali che si modellano proprio sulla porzione di quella proteina del virus, e che si attaccano ad essa, ancora una volta, come una chiave che penetra nella sua serratura.

Però, non tutti gli anticorpi hanno una efficacia identica nel combattere un virus. Nel caso del coronavirus, gli anticorpi più efficaci sono quelli diretti contro la proteina Spike perché colpiscono una sua molecola fondamentale, quella che lui utilizza per attaccarsi alle nostre cellule.

Gli anticorpi servono a neutralizzare il virus finché esso nuota o circola nel sangue, all’esterno delle cellule: una volta che le ha infettate ed è penetrato al loro interno, gli anticorpi sono inutili perché non riescono più raggiungerlo. E a questo punto, entrano in campo i linfociti T.

Quando Il coronavirus penetra nel nostro organismo e infetta le nostre cellule, poi utilizza il macchinario molecolare della cellula per produrre tante copie di sé stesso.

Durante questo processo, alcune delle proteine del virus prodotte dalle nostre cellule infettate vengono “esposte” sulla superficie esterna delle cellule stesse.

I linfociti T killer (il nome spiega la loro funzione) riconoscono queste proteine del virus “presentate” sulla superficie esterna delle cellule infettate e le distruggono, uccidendo in questo modo anche le copie del virus contenute dentro di esse.

I linfociti T che imparano a riconoscere la proteina Spike del coronavirus sono quelli che meglio riescono ad uccidere il virus.

In modo simile, quando ci viene iniettato un vaccino, per qualche ora esso induce certe nostre cellule a produrre la proteina Spike del virus, che viene poi esposta sulla loro membrana esterna: i linfociti T killer la riconoscono e imparano a distruggere le cellule che la esprimono.

Ma ci sono alcuni problemi.

