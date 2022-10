Oggi, dopo un lungo incontro riservato con Mario Draghi, Giorgia Meloni ha da lui ricevuto la campanella e ha avviato i lavori del suo governo con il primo, rapido, Consiglio dei ministri. Nel pomeriggio il presidente francese Emmanuel Macron assieme a quello italiano Sergio Mattarella è alla Nuvola per il «grido della pace» organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Il giorno del governo

Mattina intensa per il primo governo Meloni, e per la premier: dopo un lungo incontro riservato, si è concluso il rito del passaggio della campanella dalle mani di Mario Draghi. Segna ufficialmente il trasferimento di consegne al nuovo governo, che ieri ha giurato al Colle.

Poi l’esecutivo Meloni si è riunito per il primo Consiglio dei ministri, durato mezz’ora, nel quale la premier ha invitato la squadra alla «lealtà». Ne seguirà uno più approfondito nei prossimi giorni.

L’arrivo di Meloni, e Draghi

Giorgia Meloni ha attraversato il picchetto d’onore nel cortile interno. Salendo verso la sala dei galeoni, in cima alle scale, ha trovato ad aspettarla Mario Draghi.

«Presidente...», ha detto la neopremier, esprimendo emozione per la parte cerimoniale appena attraversata. Mario Draghi l’ha accolta con uno sbattere di mani e attitudine visibilmente cordiale, dandole il benvenuto. «Grazie – ha risposto Meloni sotto l’occhio delle telecamere – questa sotto è una cosa un po' impattante, emotivamente...». I due sono parsi affiatati.

«Forse non è corretto parlare di complicità, ma quantomeno di buona disposizione», per dirla con Enrico Mentana. Giorgia Meloni e Mario Draghi si sono esposti alla foto di rito nella sala dei galeoni, per poi ritirarsi in un incontro di passaggio di consegne che precede il rito della campanella.

Incontro riservato e nuovo inizio

I due si sono trattenuti nel meeting riservato per un tempo piuttosto lungo: sono rimasti a parlare per un’ora. Nella fase finale del colloquio i due sono stati raggiunti anche dai rispettivi segretari alla presidenza del Consiglio, quello uscente, Roberto Garofoli, e quello che entra in carica ora con il governo Meloni, Alfredo Mantovano.

Poi il ritorno nella sala dove, a portata di fotografi, Giorgia Meloni sorridente ha “scampanellato” l’inizio del suo governo.

Mario Draghi ha lasciato Chigi, attraversando il picchetto d’onore con attitudine sobria e commossa.

Il Consiglio dei ministri

Dopo la cerimonia della campanella, il nuovo esecutivo si è esercitato con il primo Consiglio dei ministri, cominciato poco dopo le dodici e trenta e durato appena mezz’ora. Verosimilmente ne seguirà uno politicamente più approfondito nei prossimi giorni, in questo primo incontro Meloni ha invitato la squadra alla «lealtà».

In questo primo, rapido cdm, doveva essere sciolta ogni ambiguità sulle deleghe. Sembra una faccenda tecnica, in realtà è iper-politica: c'è la questione dei porti, ovvero dell’attribuzione delle capitanerie che Matteo Salvini rivendica per sé, essendo ministro delle Infrastrutture, pur essendovi una delega al Mare in mano al ministro per il Sud Nello Musumeci. I risvolti politici della questione deleghe sono illustrati nel dettaglio da Stefano Iannacone:

Il messaggio del pontefice

A ridosso dello squillo della campanella da parte della premier, il pontefice concludendo l’Angelus domenicale da piazza San Pietro ha lanciato un messaggio di augurio: «Oggi è l’inizio del nuovo governo. Preghiamo per la pace e l’unità dell’Italia».

Cosa succede ora

«Oggi è il primo giorno, c'è stato il primo cdm. Per quanto riguarda i dossier entreremo nel merito nei prossimi giorni», come ha detto all’uscita dal Consiglio dei ministri Raffaele Fitto, delega agli Affari europei, coesione e Pnrr. «Non è possibile immaginare dichiarazioni che non siano costruite sull’approfondimento dei dossier, che sono molto delicati. C'è stata una gestione ordinata del rapporto col governo uscente, faremo una valutazione su tutto».

Martedì il governo deve incassare la fiducia parlamentare. Si comincia dalla Camera dei deputati. Il dossier energia è tra i primi che la premier deve affrontare, ed è anche un tema sul quale il Partito democratico dice di aspettarla al varco; i dem annunciano battaglia anche sui diritti civili.

I primi passi di Meloni

Il primo passaggio che Giorgia Meloni ha dovuto gestire, prima ancora delle decisioni di politica interna, è stato con i leader internazionali che da ieri le hanno fatto avere le loro congratulazioni. I contatti con il presidente degli Stati Uniti e coi presidenti delle istituzioni europee – la Commissione, Ursula von der Leyen, il Consiglio europeo, Charles Michel, l’Europarlamento, Roberta Metsola – sono serviti ad avviare un clima di reciproca «cooperazione». E a Meloni, per ribadire l’allineamento alla causa ucraina ed evitare sbavature, particolarmente rischiose quando gli auguri sono arrivati dal premier ungherese.

Macron a Roma

Oggi atterra a Roma il presidente francese, ed è stato invitato dalla Comunità di Sant’Egidio, in occasione dell’incontro internazionale per la pace "Il grido della pace - religioni e culture in dialogo" che si tiene alla Nuvola, nella capitale, alle 17, con la partecipazione anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente francese, a Roma anche lunedì, incontrerà il pontefice ed è atteso anche l’incontro con la neopremier Meloni.

