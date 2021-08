Stando a politici e commentatori i responsabili della crescita dell'epidemia sono i no vax ma in realtà sono le dosi che mancano e inoltre non sono stati tutelati abbastanza i più fragili

Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

L’epidemia continua a crescere lentamente, con oltre settemila nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Di fronte a questi numeri, il governo potrebbe decidere di spostare in zona gialla Sicilia e Sardegna. Pandemia e restrizioni, che sembravano destinate alla scomparsa dopo l’arrivo dei vaccini, tornano ad affacciarsi e lo fanno prima ancora della fine dell’estate. Stando a politici e commentatori, i responsabili di questa situazione sarebbero i “no-vax” e tutti coloro che esitano a vaccinarsi per paura o ignoranza. Si tratta però di una comoda scusa, scrive Davide Maria De Luca. Che lo dimostra.

Tutte le statistiche indicano che l’esitazione a vaccinarsi non ha ancora iniziato a influire sulla campagna vaccinale. Il numero di somministrazioni rimane alto e il vero collo di bottiglia resta il numero di dosi consegnate dalle aziende produttrici: una situazione così difficoltosa che meno di un mese fa la campagna è arrivata a un passo dal fermarsi a causa dell’esaurimento delle scorte.

Perché la politica cerca alibi? Anche perché a complicare la campagna vaccinale sono state semmai le priorità decise da governo, commissario straordinario e singole regioni. La strada seguita negli ultimi mesi è stata cioè quella di vaccinare il numero più alto di persone possibili senza andare tanto per il sottile su fasce d’età e di rischio. Le regioni, con il consenso del commissario all’emergenza Covid, hanno fatto a gara per abbassare l’età di vaccinazione il prima possibile e per mantenere alti i numeri di somministrazioni, così da non sfigurare nella classifica nazionale. Il risultato sono livelli di somministrazioni paragonabili a quelli dei nostri vicini europei. Allo stesso tempo però categorie vulnerabili, come una parte degli ultra 50enni, sono rimaste indietro. Oggi sono proprio loro a riempire le corsie degli ospedali e delle terapie intensive.

© Riproduzione riservata