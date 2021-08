Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

C’è un rapporto che più che un report è un campanello d’allarme suonato a tutto volume. Il rapporto è quello steso dagli scienziati del panel intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. La sintesi migliore di questo dossier la dà lo stesso segretario generale dell’Onu, che lo definisce così: “Un codice rosso per l’umanità”. Lo studio ci sbatte in faccia tutte le responsabilità dell’uomo e soprattutto ci dice che non è facile, o che è persino impossibile, tornare indietro, porre rimedio. Vanessa Ricciardi sul sito ha subito snocciolato i contenuti del dossier e scrive anche che Greenpeace è pronta a usare il rapporto davanti ai giudici per dare forza alle sue battaglie: l’associazione dice, «non lasceremo che questo rapporto venga oscurato da ulteriore inazione. Lo porteremo con noi nei tribunali».

Vi racconto allora una storia, che ha a che fare proprio con i tribunali e con il clima. C’è una ragazza, che oggi ha 25 anni, la sua famiglia ha origini abruzzesi e la sua infanzia lei l’ha passata in Oregon. Il suo nome è Kelsey Juliana ed è una Greta ante litteram. Un decennio fa, quando aveva 15 anni, già provò a portare in tribunale il governatore dell’Oregon per inazione climatica. Ma Kelsey passerà alla storia soprattutto perché è capofila di una battaglia legale di 21 teenager contro gli Stati Uniti d’America. Sì, avete capito bene. Nell’agosto di sei anni fa - era il 2015 - Kelsey, che all’epoca aveva 19 anni, e altri venti ragazzini - il più piccolo aveva solo otto anni - sfidarono in aula l’amministrazione americana. Sostenevano che continuare a supportare i combustibili fossili era un attacco ai loro diritti, al diritto della loro generazione e di quelle future di vivere in sicurezza. Come è andata a finire? Sono passati sei anni, Kelsey Juliana ormai è una attivista 25enne, alla sua storia è stato dedicato un film, ma manca ancora - almeno in aula - un happy end. La trafila giudiziaria continua e intanto il verdetto arriva dalla scienza. Ed è, appunto: codice rosso.

