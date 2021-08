La circolare del Viminale che avrebbe dovuto chiarire meglio come si fanno i controlli per il green pass ma invece di sciogliere i dubbi non fa che complicare ancora di più le cose

In prima pagina c’è Nello Trocchia sul sottosegretario all’Economia, il leghista Claudio Durigon. Altro che gaffe, scrive Trocchia: Durigon coltiva, il consenso dei fascisti per la Lega. Il caso del parco di Latina da dedicare al fratello del Duce risale in realtà al 2017, comincia con gli insulti a Laura Boldrini per l’intitolazione a Falcone e Borsellino. Ora i neofascisti sono a processo.

A proposito di processi e di Durigon, il sottosegretario sta cercando di fermare questo giornale e le sue inchieste a colpi di querele. Dopo gli articoli di Domani che riguardavano le frequentazioni ambigue dell’esponente di governo leghista, Durigon ha querelato due volte: una a titolo personale, e una per difendere il suo partito.

Una guida utile a una circolare inutile se non controproducente. La guida ve la offre la giurista Vitalba Azzolini. La circolare riguarda il green pass. Negozianti e ristoratori devono chiedere i documenti oppure possono, chiederli? C’è una circolare esplicativa del Viminale che in teoria avrebbe dovuto chiarire proprio come si fanno i controlli. Ma nei fatti non fa che produrre ulteriore confusione. Insomma, in sintesi, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese complica le regole sul nuovo uso del green pass. Come? Ce lo spiega bene la giurista Vitalba Azzolini, e vi invito a leggere la sua analisi.

