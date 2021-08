Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

In questa edizione come potrete immaginare ci sono tanti approfondimenti sull’Afghanistan. Joe Biden non ha alcuna intenzione di procrastinare sulla data del 31 agosto, e perciò, nonostante sia Londra che gli europei sperassero in più tempo per le operazioni di evacuazione, l’Europa come vi racconto resta sola. La vera lezione afghana è che è importante puntare sull’autonomia strategica, ha detto dopo il G7 il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Frase che si può tradurre anche così: a volte stare insieme serve a capire che bisogna sapersela cavare da soli. Qui si tratta di cavarsela coi Talebani che per tutta risposta dicono agli afghani di non azzardarsi ad andare in aeroporto, e che quindi alzano pure la posta.

Ma di tutto questo leggerete. Vi porto ora su un’immagine, che è l’immagine di prima pagina ma è pure molto di più. Una prova, per certi versi. A sinistra il braccio destro di Matteo Salvini nel Lazio nonché uomo di governo, Claudio Durigon. A destra il professionista amico dei boss di Latina, Natan Altomare, organizzatore delle serate elettorali per lui e la Lega durante la campagna elettorale 2018. La foto ottenuta da Domani conferma il rapporto stretto tra i due, emerso dalle chat pubblicate il 30 aprile scorso. Chat su incarichi di governo, scambi di cortesie per «trovare i biglietti» delle partite di serie A, feste pagate in campagna elettorale. Più di una semplice conoscenza, quindi, tra l’uomo sospettato di essere vicino al gruppo criminale dei Di Silvio, egemone nella provincia pontina, accusato di sequestro di persona, e il sottosegretario all’Economia del governo Draghi. Il profilo di Altomare è tracciato anche in un verbale finora inedito di un collaboratore di giustizia che rivela il suo attivismo alle comunali di Terracina nel 2016, due anni prima delle elezioni che hanno incoronato Durigon re della Lega di Latina. La foto è solo l’ultimo imbarazzo provocato da Durigon a un pezzo del suo partito che sarebbe pronto a sacrificarlo per archiviare polemiche e ombre. Ne scrivono Giovanni Tizian e Nello Trocchia.

