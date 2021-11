Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Questa volta vi porto ben oltre la prima pagina e l’attualità politica, ci spingiamo nelle pagine delle idee, perché trovate una presenza d’eccezione, quella della scrittrice Jhumpa Lahiri, e la sua lectio magistralis su un Antonio Gramsci meno discusso ma che vi farà piacere riscoprire. Il Gramsci traduttore, nel senso più ampio del termine.

Gramsci attraverso le lettere medita sull’evoluzione misteriosa delle parole e dei loro significati, ed è spesso preoccupato di come si dicano le cose nelle altre lingue. Il 18 maggio 1931 troviamo una lunga riflessione sull’uso italiano di parole come felice e buono e bello. Gramsci lega queste espressioni alla cultura, al pio desiderio (o velleità), e conclude: «La vita reale non può mai essere concordata da suggerimenti ambientali o da formule, ma nasce da radici interiori». La questione del diverso e dell’equivalenza linguistica è cruciale per qualsiasi traduttore, conclude Lahiri. Due pagine da non perdere.

