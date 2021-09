Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Vi accompagniamo nel weekend con una versione del giornale che è fatta apposta per ritagliarsi un po’ di tempo per sé e per leggere. Nell’edizione del 4 settembre trovate infatti anche un DopoDomani, cioè un numero speciale di Domani, che questa volta è dedicato ai media. Si chiama “Informazione sotto attacco” ed è ricco di contributi. Per citarvene qualcuno, c’è Pippo Russo che analizza la strategia comunicativa dei Talebani, tema attualissimo, come purtroppo sempre attuale rimane la questione della libertà dei media a rischio in Ungheria. Di questo vi racconto io ma c’è anche la voce, l’intervista, a un giornalista ungherese spiato dal governo con il software israeliano Pegasus. E ancora, trovate contributi sul ruolo di Big Tech e sui rischi per la libertà di parola. Ne scrive da Miami Gregory Dickinson: le grandi piattaforme, dice, hanno scelto di difendere l’estetica delle community sacrificando però la libertà. Una tendenza preoccupante e sempre più potere nelle mani di poche aziende. E poi Michelangelo Cocco, internet e la Cina. E molto altro.

Ovviamente non c’è solo lo speciale, che è scaricabile gratuitamente per gli abbonati in digitale, ma anche i fatti e le analisi di giornata, come sempre.

